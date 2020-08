Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Podrá todavía obtener un cheque?

El presidente Donald Trump ha firmado cuatro órdenes ejecutivas encaminadas al alivio de la pandemia, pero ninguna de ellas otorga un segundo cheque de estímulo a los estadounidenses que califican. Ese hecho, así como el colapso de las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso, ha dejado a muchas personas preocupadas de que NUNCA recibirán un segundo cheque.



¿Se ahogaron en las negociaciones los segundos cheques de estímulo COVID-19? ¿O todavía es posible que pueda obtener un cheque?. La conclusión es que es posible si el Congreso volviera a la mesa y negociara un acuerdo más estrecho para aprobar los controles de estímulo.

Debido a las acciones por órden ejecutiva del presidente Donald Trump el sábado 8 de agosto, no es probable que el presidente use su propia pluma para expedirlos (existen limitaciones en el poder presidencial debido a que el Congreso tiene autoridad constitucional para financiar, y algunos ya están cuestionando el legalidad de las órdenes del presidente).

¿Cuáles son las posibilidades de que las dos partes en el Congreso autoricen un segundo cheque de estímulo? Ambas partes dejaron en claro: las negociaciones no fracasaron debido al desacuerdo sobre los segundos cheques de estímulo. Fracasaron debido a otros problemas, incluido el tamaño total del segundo plan de alivio de estímulo y la cantidad a proporcionar en beneficios de desempleo adicionales. Ambas partes habían indicado que estaban de acuerdo con el concepto de un segundo cheque de estímulo e incluso la cantidad.

Trump sí destacó un área de desacuerdo sobre los cheques de estímulo: dijo que los demócratas querían que fueran a algunos inmigrantes indocumentados, a lo que se oponen los republicanos. Si ambas partes pudieran resolver sus diferencias en los cheques, aún es posible que el Congreso actúe para lograrlo.

CNET.com informó: “¿Podría el IRS enviar un segundo cheque de estímulo? Esa es todavía una gran posibilidad “. El sitio proporcionó tres escenarios para un cronograma si el Congreso autoriza una segunda ronda de cheques: La semana del 17 de agosto si el Senado aprueba uno el 11 de agosto; la semana del 24 de agosto si la fecha de aprobación es el 13 de agosto y la semana del 21 de septiembre si la fecha de aprobación es el 8 de septiembre.

Esto es lo que necesita saber:

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dejó en claro que ambas partes acordaron el tema de otro cheque de estímulo

Steven Mnuchin Gives an Update on Federal Stimulus Negotiations

El 2 de agosto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo sobre un segundo cheque de estímulo: “El presidente apoya exactamente la misma cantidad. Hay algunos cambios menores que permiten que algunas personas adicionales lo obtengan”. Dijo que “en las discusiones con los demócratas, ellos han aceptado ese concepto”.

Mnuchin agregó que podría dar la vuelta a los cheques muy rápido si el Congreso los autoriza. “Podría sacarlos de inmediato. Entonces, si pudieran aprobarlo mañana, podría comenzar a imprimirlos la semana siguiente. Lo hicimos la primera vez. Podría obtener 50 millones de pagos muy rápido. Muchos en las cuentas directas de la gente. Eso tendrá un impacto enorme en la economía estadounidense y en los estadounidenses que trabajan duro, así que quiero hacerlo rápidamente”, enfatizó.

Trump acusó a los demócratas de obstruccionistas, pero ellos dicen que el plan de estímulo republicano era “magro” y no sirvió lo suficiente



Trump holds a news conference, signs executive orders on coronavirus relief

La conferencia de prensa del presidente cubrió muchos temas. Hizo referencia a los cheques de estímulo un par de veces acusando a los demócratas de bloquearlos.

Trump hizo referencia a los cheques de estímulo con otro nombre cuando dijo el 8 de agosto: “Hemos declarado repetidamente nuestra voluntad de firmar de inmediato una legislación que proporcione beneficios de desempleo ampliados, proteja a los estadounidenses del desalojo y proporcione pagos de ayuda adicionales a las familias”, dijo.

El presidente había expresado previamente su apoyo a un segundo control de estímulo tanto en Twitter como en entrevistas. Los demócratas “han rechazado estas ofertas”, dijo, alegando que “lo que realmente quieren es rescatar dinero para los estados dirigidos por gobernadores y alcaldes demócratas y que han funcionado muy mal durante muchos años y muchas décadas. De hecho no tiene nada que ver con el virus de China. No tiene nada que ver con nada de lo que hemos estado hablando”.

Las órdenes ejecutivas del presidente cubrían una exención de impuestos sobre la nómina, pagos diferidos de préstamos estudiantiles, una suspensión de los desalojos y beneficios laborales mejorados de $400. Algunos cuestionan la legalidad de las órdenes.

Acusó a los demócratas de mantener como rehén a la asistencia vital en nombre de las demandas partidistas extremas … Muchas de las políticas de extrema izquierda que están impulsando no tienen nada que ver con lo que hemos estado trabajando tan duro.

Trump también indicó que sentía que el plan de los demócratas era demasiado expansivo. Dijo que su plan “incluye cheques de estímulo para los extranjeros ilegales … Quieren tener fronteras abiertas. No queremos tener fronteras abiertas “.

También acusó a los demócratas de bloquear “pagos directos de $3,400 para una familia de cuatro”, lo que era una referencia a los cheques de estímulo, así como a fondos adicionales para el Programa de Protección de Cheques de Pago para ayudar a las empresas y el apoyo para ayudar a reabrir las escuelas K12.

Por su parte, Pelosi tuiteó el 7 de agosto: “Seguimos comprometidos a seguir negociando y llegar a un acuerdo justo con la Administración, pero no vamos a aceptar las escasas propuestas legislativas que no abordan la gravedad de la situación económica y de salud que enfrenta nuestro país”.

Pelosi agregó: “Hacemos un llamado a los negociadores de la Casa Blanca para que se unan a nosotros una vez más en la mesa de negociaciones hoy para asegurar un acuerdo bipartidista para poner a los niños, las familias y los trabajadores en primer lugar”.

En una declaración conjunta con el senador demócrata estadounidense Chuck Schumer, dijo: “Millones de estadounidenses todavía están sufriendo y, sin embargo, a pesar de esta realidad, el presidente Trump y los republicanos parecen dispuestos a alejarse de la mesa de negociaciones para cumplir órdenes ejecutivas impracticables, débiles y estrechas que apenas arañan la superficie de lo que se necesita para derrotar al virus y ayudar a los estadounidenses que luchan”.

Este es el original de Heavy.com. escrito por Jessica McBride.