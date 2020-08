Cheques COVID-19: ACTUALIZACIÓN AGOSTO: ¿Qué hay sobre la mesa sobre segundo pago?

Si bien ambos lados del pasillo han expresado su apoyo hacia una segunda ronda de cheques de estímulo económico, los legisladores aún no han acordado los términos específicos que sellarán el paquete de ayuda.

Los legisladores tienen hasta este viernes 7 de agosto, cuando el Senado tomará su próximo receso, para decidir sobre los detalles del nuevo paquete de estímulo al que le darán luz verde. Si no se llega a un consenso para entonces, la nueva ronda de estímulo monetario deberá retrasarse, por lo menos hasta septiembre.

Hasta esta semana, ambas partes: republicanos y demócratas, han estado luchando por completar un acuerdo sobre una quinta ley de alivios del coronavirus.

We are working to save lives, livelihoods, and the life of our democracy. The Trump Administration must accept the gravity of the situation we face. #FamiliesFirst #PBSNews pic.twitter.com/OTF2M4ybDe — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 5, 2020

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se reunieron el fin de semana con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el sábado, y Pelosi dijo que la reunión fue “productiva en términos de hacernos avanzar”, según CBS News. Schumer, sin embargo, dijo que “aún no estaban cerca” de alcanzar un consenso sobre los términos del paquete.

El domingo, Mnuchin dijo a los periodistas: “Podría haber [cheques de estímulo] inmediatamente… Si pudiéramos aprobarlo mañana, podríamos comenzar a imprimirlos la semana siguiente. Podríamos tener 50 millones de pagos realmente rápido”.

Pero ¿qué es lo que está sobre la mesa este mes de agosto y sobre lo que giran las discusiones? Aquí hay una actualización:

La Ley HEALS

El paquete sobre la mesa ahora es la Ley HEALS, que propone un modelo de verificación de estímulos similar al que se aprobó con la Ley CARES. Según la Ley HEALS, los estadounidenses elegibles que ganen menos de $75,000 recibirían cheques individuales de hasta $1,200, más $500 por dependientes, independientemente de su edad, según AS.com.

Sin embargo, poco después de que se revelara la Ley HEALS, los demócratas expresaron su desaprobación por el proyecto de ley, y Schumer declaró: “Hemos esperado meses para un proyecto de ley republicano y aún así la respuesta republicana es totalmente inadecuada”.

Ahora, estamos en medio de negociaciones bipartidistas, esperando que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre los parámetros del paquete. El proyecto de ley debe aprobarse tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y debe ser firmado por el presidente Donald Trump para convertirse en ley.

Además de los cheques de estímulo de $1,200, la Ley HEALS propone $100 mil millones en fondos escolares, un programa de continuidad de protección de cheques de pago y beneficios federales de desempleo extendidos.

La Ley HÉROES

A mediados de mayo, la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó la Ley HEROES, un paquete de $3 billones destinado a ser el punto de partida para las negociaciones de los estímulos, que en realidad no está siendo tenida en cuenta.

Según la Ley HEROES, los estadounidenses elegibles recibirían $1,200 por cada individuo y por dependiente, incluidos los universitarios y dependientes mayores de 16 años. El tope de ingresos era el mismo de $75,000 hasta $99,000 con descuentos.

It’s amazing how free & clear Republicans are when they are handing trillions to their rich friends… and how exacting they are when an out-of-work American receives $600. #FamiliesFirst #PBSNews pic.twitter.com/6lB1Pei0Oa — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 5, 2020

Similar a la respuesta demócrata a la Ley HEALS, la respuesta republicana a la Ley HEROES no fue positiva. Según Debt.org, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, rechazó el proyecto de ley como un “producto poco serio de una mayoría poco seria”.

Algunos senadores republicanos sugieren un cheque de estímulo de $1,000, pero hasta ahora el consenso parece estar en los $1,200.

Cuatro senadores republicanos pidieron emitir cheques de $1,000 para adultos y niños con Números de Seguro Social. Los senadores republicanos Bill Cassidy de Louisiana, Steve Daines de Montana, Mitt Romney de Utah y Marco Rubio de Florida plantearon la idea de emitir $1,000 a adultos y niños en un intento de centrarse en ayudar a las familias, según AS.com.

Democratic leaders say they’ll keep blocking federal unemployment aid unless we pay people more to stay home than to work. That isn’t just bad economics, it’s unfair. We should not be taxing essential workers to pay their neighbors a higher salary to stay home. pic.twitter.com/tFN55kRv4P — Leader McConnell (@senatemajldr) August 5, 2020

Un comunicado de prensa de los cuatro senadores decía: “La Ley de Asistencia de Coronavirus para Familias Americanas proporcionaría pagos de $1,000 para adultos y niños con números de Seguro Social (SSN). Una familia de cuatro recibiría $600 adicionales más que bajo la Ley CARES”.



Debido a que la cantidad de estímulo para cada niño sería de $1,000, según esa iniciativa, una familia de cuatro recibiría $4,000 bajo este plan en lugar de los $3,400 que recibieron según la Ley CARES.

Cassidy declaró en el comunicado de prensa: “Gran parte de la carga de la pandemia ha recaído en padres e hijos. Esta legislación prioriza sus necesidades al proporcionar recursos para útiles escolares, cuidado de niños y otros gastos inesperados”.

Faltan menos de 72 horas para que venza el plazo dado por el Senado para alcanzar un acuerdo, antes de irse a su receso de verano, y aunque las discusiones han sido bastante tensas, funcionarios de la Casa Blanca han manifestado esperanzas de que antes del viernes lleguen a un consenso.

SEGUNDO CHEQUE DE ESTÍMULO ECONÓMICO – Noticias 62Un nuevo cheque de alivio del gobierno federal llegaría para el mes de agosto, pero demócratas y republicanos aun están debatiendo el monto de la ayuda adicional para desempleados. Jovanny Rivera Huerta habló con un experto y nos amplia esta información. 2020-07-28T01:35:11Z

Hasta ahora, según la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, hay voluntad de que los cheques sean de $1,200, y en las últimas horas, aunque los republicanos insistían en reducir el bono extra de desempleo de $600 a $200, los demócratas parecen haber ganado el pulso, al menos en el papel, para mantener ese monto.

A pesar de ello, el líder de la mayoríá republicana Mitch McConnell ha manifestado su desacuerdo con continuar con el cheque de $600 semanales por desempleo y ha advertido que muy probablemente no será apoyado por la plenaria del Senado.

Entre este jueves y el viernes, se espera se intensifiquen las negociaciones y pronto se sabrá si hay fumarolas de acuerdo o si será necesario posponer las conversaciones.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com