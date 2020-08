Asesinan a rapero FBG Duck en tiroteo en Chicago: ¿qué pasó?

El rapero FBG Duck fue una víctima mortal en un triple tiroteo ocurrido en la famosa Gold Coast de Chicago, ocurrido el martes. La muerte fue confirmada por el periódico Chicago Sun Times.

El excandidato a la alcaldía de esa ciudad, Ja’Mal Green, y varios videos gráficos y fotos que surgieron tras la sangrienta escena, confirmaron lo ocurrido. Un periodista local informó que el rapero, quien tenía una carrera prometedora, fue “baleado en la calle”.

ABC 7 Chicago tambien informó que FBG Duck está muerto, citando a sus amigos por esa información. Las autoridades no confirmaron el deceso de inmediato.

Los videos gráficos y las fotos muestran a personas tendidas en el suelo.

La periodista de Fox 32, Tia Ewing, escribió en Twitter: “Dispararon a 3 personas. Se dice que una persona está muerta según las fuentes. La gente aquí en la escena dice que un rapero prometedor recibió un disparo en la calle”.

FBG Duck, nació el 6 de diciembre de 1993 en Illinois, y aunque se afirma que está muerto, la policía solo dijo que un hombre negro de 26 años murió en el lugar, pero no revelaron su identidad. La policía se negó a responder a la pregunta de un periodista sobre si una de las víctimas que recibió el disparo era una “celebridad” o un rapero.

Popular rapper FBG Duck has just been pronounced dead after being shot in the Gold Coast an hour ago. Prayers up for his family, bring justice to them after this senseless act. 🙏🏾 — Ja'Mal Green (@JaymalGreen) August 4, 2020

La policíá dijo que sabía que se estaba formando una multitud a medida que se corría la voz. Twitter explotó con informes de que el rapero fue baleado y posiblemente asesinado.

There’s a crowd gathering outside Northwestern Memorial Hospital’s ER after 3 people were shot, 1 fatally, Tuesday in Gold Coast. pic.twitter.com/OMo0dJrmqa — David Struett (@dstru312) August 4, 2020

Hay informes no confirmados de que el rapero pudo haber muerto, pero esto no es seguro debido a la falta de confirmación oficial. Uno de ellos vino de Green, el ex candidato a la alcaldía. “El rapero popular FBG Duck acaba de ser declarado muerto después de recibir un disparo en Gold Coast hace una hora. Las oraciones por su familia para que haya justicia después de este acto sin sentido”, escribió Green en Twitter.

Agregó: “Confíen en mí, no reportaría ninguna información que no sea precisa, especialmente sobre la muerte de alguien. Recibí el informe directamente de la fuente”.

Green luego tuiteó: “Duele ver a los jóvenes de Chicago viendo no solo a sus amigos sino a sus raperos favoritos morir por la violencia armada sin sentido. Realmente tenemos que unir a nuestra ciudad si queremos tener un futuro mejor. Descansa en paz FBG Duck”.

#FBGDUCK shooting Crime Scene 🙏🏾 3 Shot , 2 Males , 1 Female . pic.twitter.com/zfZccvwVCP — IG 📸 @BuzZFeed_Mediaa (@ActionaJacksome) August 4, 2020

La policía dio algunos detalles en una conferencia de prensa. Confirmaron que el hombre negro de 26 años fue declarado muerto en el hospital. Dijeron que a las 4:37 p.m., en la cuadra 100 de East Oak Street, tres personas estaban comprando cuando dos vehículos se detuvieron.

Un comandante de la policía dijo en la conferencia de prensa que cuatro personas salieron de los vehículos, dos de cada automóvil, y “comenzaron a disparar contra las personas que estaban en la acera frente a una de las tiendas”. Hubo “disparos múltiples, múltiples y cuatro tiradores”, según la uniformada.

El Chicago Sun-Times informó que el área contiene una serie de tiendas de lujo, algunas de las cuales venden joyas de alta gama.

La policía dijo que los hombres armados también le dispararon a una mujer en uno de los vehículos estacionados afuera de una de las tiendas. La mujer está en estado grave. Otro hombre también está en estado grave.

“Tenemos múltiples escenas activas del crimen”, dijo la policía, y agregó que los detectives estaban recopilando videos y están buscando testigos. Uno de los vehículos de los tiradores era un Ford Taurus negro y el otro un Chrysler plateado. Ambos huyeron hacia el oeste en Oak Street de la escena. “Esto fue algo específicamente dirigido a estas personas”, dijo la policía, y agregó que el área está “bien vigilada”.



El tiroteo a lo largo de Gold Coast estalló a última hora de la tarde del 4 de agosto de 2020. Al principio, los primeros informes dijeron que tres personas resultaron heridas. Luego, se corrió la voz rápidamente de que FBG Duck fue una de las víctimas.

Un video de un ciudadano que captó la escena del crimen también muestra a personas tendidas en la calle. “Estoy en la Costa Dorada, solo estaba montando mi bicicleta. Le dispararon a FBG Duck. No sé quién le disparó”, dijo el hombre en el video.

Tenga en cuenta que hay escenas gráficas y lenguaje fuerte en el video.

