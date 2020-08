¿Por qué el IRS está enviando cheques de estímulo a 50,000 estadounidenses? ¿A quiénes?

El IRS anunció el lunes que aproximadamente 50,000 estadounidenses a quienes se les retuviera una parte o la totalidad de su pago de cheques de estímulo para pagar la manutención de los hijos vencida de un cónyuge recibirían sus cheques compensatorios.

El Washington Post informó por primera vez que algunos padres no habían recibido cheques completos de $500 para sus dependientes en abril.

Los cheques de estímulo originalmente estaban sujetos a embargo por parte de los cobradores de deudas

El IRS había advertido previamente a los destinatarios que sus pagos eran vulnerables a los cobradores de deudas privados, pero en esta advertencia no mencionó a los cónyuges. En mayo, CBS News informó que, “Cualquiera que tenga un juicio en su contra por deuda de tarjeta de crédito, deuda médica o cualquier otro tipo de deuda privada puede perder su dinero de estímulo a favor de un cobrador de deudas. La Ley CARES dejó en claro que los cheques de estímulo no estaban sujetos a la mayoría de las deudas estatales y federales, pero no abordó el tema de la deuda privada que incluye todo, desde facturas de médicos hasta préstamos para educación”.

Ahora, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite que las personas cuyos cheques fueron retirados o que ni siquiera recibieron un pago por su dependiente debido a la deuda de su cónyuge tengan una segunda oportunidad de recibir sus cheques de estímulo.

El IRS abordó esto en la pregunta 31 de sus preguntas frecuentes sobre los cheques de estímulo:

“El IRS es consciente de que, en algunos casos, una parte del pago enviado a un cónyuge que presentó un reclamo de cónyuge lesionado con su declaración de impuestos de 2019 (o declaración de impuestos de 2018 si no se ha presentado ninguna declaración de impuestos de 2019) ha sido compensada por la – manutención de los hijos vencida del cónyuge lesionado.

El IRS está trabajando con la Oficina de Servicios Fiscales y la Oficina de Cumplimiento de la Manutención de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.

Si presentó una reclamación de cónyuge lesionado con su declaración y se ve afectado por este problema, no necesita tomar ninguna medida. El cónyuge lesionado recibirá la mitad impaga del pago total cuando se resuelva el problema. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haberle causado”.

El IRS dijo que reabrió el período de registro por un corto período de tiempo, del 15 de agosto al 30 de septiembre, para los beneficiarios de varios beneficios federales, incluida la seguridad social y Asuntos de Veteranos.

Los cheques se enviarán por correo a aquellos que presentaron una “Asignación de cónyuge lesionado” o el Formulario 8379, según CBS News, y el IRS también dijo que estaba trabajando en una forma de ayudar a quienes aún no habían presentado un Formulario 8379.

La agencia tributaria del gobierno ha instado a las personas a “Usar la herramienta para no contribuyentes antes del 30 de septiembre si aún no nos ha proporcionado la información de su hijo calificado para obtener un pago de actualización de $500”. (Más información sobre la herramienta de no contribuyentes disponible aquí).

El IRS también está atrasado en varios pagos, según los legisladores

Los cierres relacionados con la pandemia, los años de recortes presupuestarios del Congreso y el esfuerzo requerido para sacar más de 159 millones de cheques de estímulo han dejado al IRS enfrentando un enorme retraso. La planificadora financiera certificada @lizweston lo explica en su cuenta de Twitter.

Una carta del presidente de la Cámara de Representantes, Richard Neal, y el senador Ron Wyden informaron que el IRS no había enviado entre 30 y 35 millones de pagos de impacto económico en junio, y entre el 3 de junio y el 22 de julio, solo distribuyó 1,5 millones, lo que significa que todavía quedan unos 28,5-33,5 millones de pagos de impacto económico no distribuidos.

La carta también proporcionó una crítica revisión de los centros de llamadas del IRS, informando que solo el 5% de las personas que llamaron pudieron hablar con una persona en vivo:

“… Hasta el 10 de julio, la línea telefónica del EIP había recibido la asombrosa cantidad de 15,4 millones de llamadas. De estas personas que llamaron, más de 14 millones recibieron una grabación automática y casi 50,000 perdieron sus llamadas. Lamentablemente, sólo 800.000 —5% de todas las personas que llamaron— pudieron hablar con el personal del IRS que tenía acceso a datos específicos de los contribuyentes después de esperar un promedio de 36 minutos en espera. Cuando cada llamada representa a una familia que no ha recibido la ayuda que se les prometió, el IRS debe esforzarse por hacerlo mejor”.

La carta también señaló que había casi 500,000 personas “que no recibieron pago por dependientes que registraron en el portal de no contribuyentes” porque tenían “sus EIP compensados ​​erróneamente por la Oficina del Servicio Fiscal del Tesoro”.

