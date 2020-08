¿Qué día cae Labor Day 2020?

Labor Day es una fecha que se celebra de manera oficial en Estados Unidos desde 1894, el primer lunes de cada septiembre. Este día marca el fin del verano, el regreso del otoño y el inicio de la temporada escolar para todos los niños. A pesar de que en varias partes del mundo el ‘Día del Trabajo’ se celebra el 1 de mayo, en Estados Unidos hay que esperar cuatro meses más para poder celebrar ‘Labor Day’.

Para ‘Labor Day’ las personas obtienen el día libre o feriado, y es dedicado para rendir homenaje a todos los estadounidenses trabajadores, que contribuyen con el progreso, bienestar y prosperidad del país, de acuerdo al Departamento de Trabajo del Gobierno estadounidense.

Para este año, el mes de septiembre arrancará un martes, por lo cual la fecha se correrá unos días más, hasta el lunes 7 de septiembre. Dando la sensación de que ‘Labor Day’ ha llegado un poco tarde de lo habitual.

¿Qué se celebra este día?

Esta fecha fue creada para conmemorar el movimiento laboral estadounidense, la cual se aprobó oficialmente como un día feriado federal por el Congreso en 1894, cuando el presidente Grover Cleveland lo promulgó.

El 5 de septiembre de 1882, se realizó el primer ‘Labor Day’, organizado por la Central Labor Union, en donde un total de 10.000 trabajadores tuvieron el día libre, no remunerado, para marchar desde el Ayuntamiento de New York hasta Union Square. Los trabajadores pedían mejorar sus condiciones laborales, abolir el trabajo infantil, obtener un mejor salario y una jornada laboral de ocho horas.

The Pullman Strike of 1894 brought the railroad industry to a halt. The conflict between workers, the Pullman Sleeping Car Company, and the federal government would lead to the creation of Labor Day and change public perception of unions. https://t.co/N4cHcfE2a8 — Teaching American History (TAH.org) (@TeachAmHistory) August 25, 2020

¿Cómo celebran este día en USA?

Tradicionalmente las personas tienen el día libre (remunerado) para disfrutarlo en familia o con los amigos. Los norteamericanos se reúnen para hacer picnics o barbacoas. Además, se realizan desfiles, eventos y shows de fuegos artificiales. Para este año, y en medio de la pandemia del coronavirus, la celebración podría variar un poco.

Para muchas familias, este largo fin de semana de Labor Day, significarían las últimas vacaciones del año, debido a las restricciones que ocasionó el Covid-19.

Making Plans for a Socially Distanced Labor Day Weekend? Inspections are being done by appointment only this season. Please visit our website for more information. https://t.co/4INLBdRwB6 pic.twitter.com/C8nWpIlFiB — TahoeBoatInspections (@TahoeBoating) August 25, 2020

¿Cuándo comienzan las ofertas de Labor Day?

Se espera que las ofertas comiencen oficialmente dos semanas antes del lunes 7 de septiembre. De igual forma, durante todo el fin de semana, del 5 al 7 de septiembre, las marcas también tendrán grandes descuentos.

¿En dónde se celebra Labor Day?

Otros de los lugares que se unen a Estados Unidos para celebrar el ‘Día del Trabajo’ son: Canadá, Puerto Rico, Zona del Canal, Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Isla de Guam.