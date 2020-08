Prueba de saliva COVID-19: 5 datos que necesitas saber

Una nueva prueba de saliva del COVID-19 está siendo elogiada por oficiales de salud pública como una manera para que más personas obtengan resultados rápidos y precisos aun sean asintomáticos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) emitió una autorización de uso de emergencia para la prueba de saliva del coronavirus el sábado 15 de agosto de 2020. La prueba, llamada SalivaDirect, utiliza un nuevo método de procesamiento de muestras de saliva en los exámenes del COVID-19.

En la actualidad, hay 5.285.546 casos de coronavirus en los Estados Unidos, un 56.729 más que el 14 de agosto de 2020. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han habido un total de 167.564 muertes por COVID-19, un aumento de 1.229 desde ayer. Mira un mapa de los datos aquí.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La nueva prueba del COVID-19, SalivaDirect, fue llamada “innovadora” por oficiales de la FDA

BREAKING: a saliva #COVID19

test developed by @yalesph researchers has recieved emergency use authorization by the FDA. #SalivaDirect is fast, inexpensive, and non-invasive. It can be a game changer for accessible testing. https://t.co/clk3mIciG1 — Yale School of Public Health (@YaleSPH) August 15, 2020



La nueva prueba de saliva COVID-19, SalivaDirect, fue descrita como “innovadora” por los oficiales de salud pública. Se está promocionando como una forma menos costosa de hacer la prueba, y menos invasiva, lo que también reduce el riesgo de contagio para los profesionales médicos.

“La prueba salivaDirect para la detección rápida de SARS-CoV-2 es un gran cambio en la innovación de pruebas que reducirá la demanda de recursos escasos”, dijo el Subsecretario de Salud y el Coordinador de Pruebas COVID-19, Almirante Brett P. Giroir, M.D. en una declaración de la FDA. “Nuestra actual expansión nacional de pruebas COVID-19 es sólo posible debido a la experiencia técnica de la FDA y la reducción de barreras regulatorias, junto a la capacidad del sector privado para innovar y su alta motivación por responder a los complejos desafíos planteados por esta pandemia”.

FDA, el Comisario Stephen M. Hahn, M.D. dijo que el método de prueba es innovador en su eficiencia.

“Proporcionar este tipo de flexibilidad para procesar muestras de saliva para analizar la infección por COVID-19 es innovador en términos de eficiencia y evitar la escasez de componentes de prueba cruciales como reactivos”, dijo el comisionado de la FDA Stephen M. Hahn, M.D. “La autorización de hoy es otra muestra de que la FDA trabaja con desarrolladores de pruebas para llevar la tecnología más innovadora al mercado en un esfuerzo por garantizar el acceso a las pruebas para todas las personas en Estados Unidos. La FDA alienta a los desarrolladores de pruebas a trabajar con la agencia para crear productos innovadores y eficaces para ayudar a abordar la pandemia COVID-19 y aumentar la capacidad y la eficiencia en las pruebas”.

2. La prueba de saliva COVID-19 fue desarrollada en Yale en asociación con la NBA y NBPA

Coronavirus: FDA OKs emergency use for Yale’s COVID-19 saliva test used by NBA https://t.co/O35c8nYgTD — WPXI (@WPXI) August 16, 2020



Los investigadores de Yale se asociaron con jugadores de la NBA y de la National Basketball Players Association (NBPA) para desarrollar el nuevo método de prueba de coronavirus, que se considera un gran avance. El objetivo era “estudiar la eficacia de un método basado en saliva que determina rápidamente si alguien está infectado con el nuevo coronavirus”, dijo Yale en un comunicado proporcionado a USA Today en junio.

Los jugadores tuvieron la opción de enviar muestras voluntariamente y participar en el estudio a partir de junio.

“Nuestros jugadores están emocionados de ser parte de este estudio”, dijo Joe Rogowski el director médico de NBPA, USA Today. “No sólo ofrece la posibilidad de que los jugadores tengan un método alternativo de pruebas dentro del Campus de la NBA en Orlando, sino que, lo que es más importante, les permite aprovechar sus pruebas regulares para hacer una mayor contribución a la salud pública en la lucha contra este virus”.

La NBA también abordó las pruebas de saliva en su extenso documento de regreso al juego.

“Los investigadores de Yale han identificado la saliva como potencialmente un espécimen confiable y sensible para la detección del coronavirus, aunque no se ha demostrado la eficacia de la saliva para una prueba sensible en individuos asintomáticos”, dijo la NBA en el documento. “Para permitir que la saliva alcance su potencial de vigilancia, los investigadores de Yale llevarán a cabo experimentos de optimización, robustez y sensibilidad comparando los resultados de las pruebas de saliva desidentificadas contra las pruebas de hisopo desidentificadas.”

3. Una científica de Yale dijo que espera que los laboratorios cobren alrededor de $10 por la prueba de saliva COVID-19

This Israeli hospital is trialling a quick saliva test for Covid-19 that gives the result in less than a second pic.twitter.com/ahq7OYCYn7 — SCMP News (@SCMPNews) August 15, 2020



La prueba de saliva COVID-19 es menos invasiva, y se espera que sea más barata, dijeron los expertos. Anne Wyllie, profesora asistente y científica investigadora asociada en la Escuela de Salud Pública de Yale, le dijo a USA Today que espera que los laboratorios cobrarán alrededor de $10 por la prueba.

Las pruebas de SalivaDirect utilizan un método de prueba de código abierto, “lo que significa que los laboratorios designados podrían seguir el protocolo para obtener los componentes requeridos y realizar la prueba en su laboratorio de acuerdo con las instrucciones de uso de Yale”, dijo la FDA en un comunicado.

El método también requiere menos capacitación y proporciona menos riesgo a los trabajadores de la salud.

“Las pruebas de ampliación son fundamentales para nuestros esfuerzos de control. Simplificamos la prueba para que solo cueste un par de dólares para los reactivos, y esperamos que los laboratorios solo cobren alrededor de $10 por cada muestra. Si se pueden implementar alternativas baratas como SalivaDirect en todo el país, por fin podemos controlar esta pandemia, incluso antes de una vacuna”, dijo Nathan Grubaugh en un comunicado de Yale, quien encabezó las pruebas junto a Wylie.

4. El método de prueba salivaDirect no requiere ser administrado por un profesional médico, reduciendo así el contacto y los recursos

The FDA grants emergency use authorization to a Covid-19 diagnostic test that uses a new, inexpensive method of processing saliva samples. The NBA was among the groups that funded the research. https://t.co/KYLdDTt0GQ pic.twitter.com/05Yqpah7KL — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 15, 2020



La prueba de saliva COVID-19, SalivaDirect, sólo requiere que un paciente proporcione una muestra de saliva en un recipiente estéril. Esto tiene varios beneficios, según una declaración de la FDA. No requiere que un profesional médico frote la cavidad nasal del paciente, por lo que es un procedimiento mucho menos invasivo que la prueba de hisopo nasal. El método también limita el contacto entre un paciente y profesionales médicos.

El método de prueba reduce las molestias del paciente. La prueba tampoco requiere un paso de extracción de ácido nucleico separado, por lo que es único de otros métodos.

“Esto es significativo porque los kits de extracción utilizados para este paso en otras pruebas han sido propensos a la escasez en el pasado. Ser capaz de realizar una prueba sin estos kits mejora la capacidad de aumentar las pruebas, al tiempo que reduce la tensión en los recursos disponibles. Además, la metodología SalivaDirect ha sido validada y autorizada para su uso con diferentes combinaciones de reactivos e instrumentos de uso común, lo que significa que la prueba podría utilizarse ampliamente en la mayoría de los laboratorios de alta complejidad”, dijo el comunicado de la FDA.

5. SalivaDirect puede doble capacidad en los laboratorios, dijo un profesor de Yale

A less invasive, saliva-based COVID-19 test developed by Yale researchers in partnership with the NBA and National Basketball Players Association has been approved by the FDA for emergency use. https://t.co/seGml3ZhQr — USA TODAY (@USATODAY) August 15, 2020



La científica de Yale Anne Wylie y Nathan Grubaugh, quienes encabezaron el proyecto de prueba en Yale, dijeron en un comunicado que su objetivo era simplificar las pruebas, no comercializar su método. Los largos retrasos y la escasez en las pruebas han creado obstáculos en los esfuerzos de mitigación de COVID-19. Según Yale, algunos expertos han dicho que se necesitan hasta 4 millones de pruebas por día.

“Utilizando SalivaDirect, nuestro laboratorio puede duplicar nuestra capacidad de pruebas”, dijo el profesor Chen Liu, presidente de Patología de Yale, quien supervisó la validación clínica del estudio

En los próximos días, Liu comenzará a ofrecer SalivaDirect como una opción de prueba en su laboratorio clínico certificado por CLIA.

“Este es un gran paso adelante para hacer las pruebas más accesibles”, dijo Chantal Vogels en la declaración de Yale. Vogels es un becario postdoctoral de Yale, que dirigió el desarrollo y validación de laboratorio junto con Doug Brackney, un asistente adjunto de profesor clínico.

“Esto comenzó como una idea en nuestro laboratorio poco después de que descubrimos que la saliva era un tipo de muestra prometedora de la detección de SARS-CoV-2, y ahora tiene el potencial de ser utilizada a gran escala para ayudar a proteger la salud pública. Estamos encantados de hacer esta contribución a la lucha contra el coronavirus”, dijo.

