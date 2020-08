Cheques COVID-19: Pelosi asegura que a republicanos ‘les importa un comino’ avanzar sobre alivios

En una entrevista con CNBC el jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó al liderazgo republicano, alegando que al Partido Republicano no le importa “en absoluto” encontrar medidas que ambas partes puedan acordar cuando se trata del segundo paquete de estímulos por el COVID-19.

Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que quiere extender los beneficios, incluso si no todos los republicanos del Senado están de acuerdo con él.

Pelosi dijo que al Partido Republicano le “importa un comino” ejercer bien las labores de Gobierno.

El liderazgo político todavía está negociando el proyecto de ley de ayuda COVID-19, que podría incluir una segunda ronda de controles de estímulo. La Cámara ha introducido la ley HEROES y el Senado ha introducido la ley HEALS. Aunque hay superposiciones entre los dos proyectos, también hay diferencias significativas.

Por ejemplo, la ley HEALS incluye la Ley del Programa Continuo de Recuperación de Pequeñas Empresas y Protección de Cheques de Pago, que agregaría otros $190 mil millones al PPP y permitiría a las empresas solicitar un segundo préstamo. Mientras tanto, Pelosi quiere extender el bono extra suplementario de desempleo de $600 por semana que acaba de vencerse, y que los republicanos quieren extender pero solo de $400 por semana, según informó ABC 13.

El jueves, mientras hablaba con “Squawk os the Street” en CNBC, el presentador Jim Cramer le preguntó a Pelosi si ambas partes podían acordar ideas sobre dar dinero directamente a los estadounidenses necesitados, informó The Hill.

Pelosi emitió esta respuesta:

“Quizás los confundiste con alguien a quien le importa lo que acaba de describir… Sí, ese es el problema. La cuestión es que no creen en la acción de gobernar. No creen en la gobernanza y eso requiere algunos actos de gobierno para hacerlo. Pero lo que usted describió es lo que el Sr. Schumer, Chuck Schumer, propone que hagamos con algunos de los recursos en el proyecto de ley. Describió exactamente la propuesta de Chuck Schumer. Además de la Ley HÉROES”.

La demócrata agregó: “Si estamos hablando de cuánto y por cuánto tiempo, qué tan específico, si vamos a hacer malabares con algo de este dinero, concentrémonos en lo que va a hacer mejor. Y básicamente, los economistas nos dicen: ‘Gasten el dinero, inviertan el dinero en aquellos que más lo necesitan porque lo gastarán, será un estímulo o al menos una estabilización”.

Puedes ver el momento en que Pelosi dijo esto, en el video a continuación.

Speaker Pelosi on why she thinks Republicans won't provide more money to those struggling right now: "Perhaps you mistook them for somebody who gives a damn." pic.twitter.com/daTxivueuk

— The Recount (@therecount) August 6, 2020