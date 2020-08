Cheques de estímulo COVID-19: Nancy Pelosi lanza una dura advertencia: ¿Habrá pagos pronto?

No se espera que el congreso regrese a sesionar sobre un nuevo paquete de ayudas por el COVID-19 antes del 8 de septiembre, pero cuando lo hagan, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que seguirán pidiendo alivios considerables y tuvo un mensaje muy simple para los republicanos: “No vamos a ceder”.

Esa fue la respuesta de Pelosi sobre el valor del proyecto de ley que los demócratas quieren aprobar, según informó Forbes.

Pelosi dijo esto durante una llamada telefónica el jueves (27 de agosto) con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, según Forbes. La líder demócrata y Meadows han estado negociando durante varias semanas sobre cómo debería ser el próximo paquete de ayuda COVID-19, pero no han logrado llegar a un consenso sobre cuál debería ser el tamaño del paquete y qué debería incluirse.

Aquí está la última actualización del tema.

Han pasado tres semanas desde que las negociaciones se pararon. Con la inminente fecha límite del fin de las prestaciones suplementarias por desempleo de $600, que terminaron el 31 de julio las perspectivas eran bastante optimistas en el sentido de que Pelosi, Meadows y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, pudieran llegar a un acuerdo. Sin embargo, las conversaciones se interrumpieron rápidamente el 7 de agosto, apenas una semana después de que expiraran las prestaciones suplementarias por desempleo.

Luego, el 8 de agosto, el presidente Trump firmó varios memorandos (incluido uno, que creó un programa de Asistencia para salarios perdidos para proporcionar $300 a algunos trabajadores desempleados) y una orden ejecutiva que aliviaba parte de la urgencia de los negociadores para llegar a un acuerdo. Demócratas y republicanos han estado en desacuerdo sobre si debería incluirse en el próximo paquete el financiamiento de la oficina de correos y de los gobiernos locales para más pruebas de coronavirus.

Ambos lados, republicanos y demócratas, también parecen haberse endurecido sus diferencias cada vez más, con Pelosi refiriéndose a Meadows como “cómo se llama” y describiendo la propuesta de los republicanos como “muy deficiente”, y Meadows llamando a las solicitudes de Pelosi, “una lista de deseos partidistas”, no basada en “Necesidades reales”.

Cuando Meadows apareció en la Casa Blanca el 22 de agosto para una reunión improvisada con Pelosi, se negó a verla. Un miembro del personal mencionó conflictos de programación y el hecho de que Meadows no había concertado una cita, informó The Hill.

To my Democratic colleagues: The coronavirus doesn't have a stake in this election. Struggling families across America need our help, and Republicans stand ready to deliver. pic.twitter.com/97iN3ul3cL

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 27, 2020