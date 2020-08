María Celeste da un mensaje íntimo y personal sobre su despido: ¿Qué dijo?

Como la dama, la profesional y la mujer íntegra que es, Maria Celeste Arrarás no tardó en pronunciarse sobre lo que ha vivido en las últimas horas desde que recibió la noticia de la terminación de su relación con la cadena Telemundo, y su programa Al Rojo Vivo.

Aquí hay algunos apartes de este sentido, honesto y ejemplar mensaje que acaba de compartir en su cuenta de Facebook:

https://m.facebook.com/watch/?v=383308016189972&_rdr

“Por supuesto que iba a sacar tiempo para hablarles sobre lo acontecido en las últimas horas. A mi espaldas está el estudio que hasta hace horas usaba desde casa para transmitir Al Rojo Vivo con Maria Celeste”, dijo.

“Como saben ya no estoy con el programa, ni con la cadena Telemundo. Dentro de lo que cabe estoy bien, digo bien porque a nadie le gusta perder su empleo”, reconoció y prosiguió con sus palabras.

“Siempre digo a mis hijos que la vida hay que verla con el vaso la mitad lleno. Si en medio de las dificultades uno se hace la víctima y busca lo negativo o culpa a otros complicando el cuadro que ya de por sí es complicado, pues uno tiene la tendencia a estancarse, a perder el tiempo en banalidades, en cosas que no te van a ayudar a progresar”, reflexiona.

“Yo por eso me he concentrado en lo positivo. Entiendo primero que nada que la decisión no es personal. La empresa está viviendo momentos difíciles que están pasando en todas las industrias. No lo tomo como personal y por eso mi mente está despejada y tranquila”, reconoce sin mostrar ningún resentimiento.

“Tengo suerte pues en mi caso me quedaba un contrato grande con Telemundo y la empresa me lo va a honrar, por lo tanto tengo una seguridad económica que muchas personas hoy no tienen. Uno tiene siempre que comparase con alguien que siempre está peor que uno, y digo dentro de lo que cabe pues a nadie le gusta perder el empleo o dejar de hacer lo que a uno le apasiona”.

En mi caso se que vienen muchas cosas buenas. En pocas hora he recibido tantas llamadas de posibles proyectos que los voy a empezar a analizar la semana que viene”.

En cuanto a sus planes inmediatos dijo: “Esta semana me la quiero tomar bien tranquila para digerir todo lo que me ha pasado. Para analizar bien lo que ha pasado y sobretodo para qué”.

También afirmó: “Yo sé que voy a estar bien. Tomaré unos días de descanso para estar con mis hijos que se han portado divino, son un respaldo incondicional. Mi hija me ha traído mucho té, pues sabe que me gusta y he tenido la taza llena en todo momento”.

https://m.facebook.com/mariacelestearraras/videos/383308016189972/?vh=e

Luego de una pausa se dirigió a nosotros, su público, sus seguidores: “Gracias por sus mensajes bellos y hermosos. No tengo suficiente horas de un día para leerlos y agradecerlos. Uno sabe que siempre trabaja con la mejor intención, pero uno no se da cuenta hasta una situación como esta del cariño del público, de cuán agradecidos están. Gracias”.

“Le quiero dar las gracias a todos los que han trabajado conmigo en el mundo del entretenimiento, artistas, periodistas, que me han enviado maravillosos mensajes. Agradezco a mis miembros del equipo de ARV delante y detrás de cámara, el equipo técnico. No he tenido el tiempo de contestar las llamadas pues soy una y ustedes son muchos y no devuelvo llamadas por salir del paso. Prefiero hablar, repasar cosas y pensar que podremos hacer en el futuro, así que nos mantendremos en contacto”.

Luego se preguntó: “Qué me depara el futuro?. Pues no lo sé. Ahora se abre un camino brillante lleno de posibilidades, me deslumbro de tantas cosas que puedo hacer, voy caminando entusiasmada pues creo que cuando vienen cosas buenas y uno evoluciona y descubre cosas nuevas de una misma”.

También compartió: “Es la segunda vez que pierdo un empleo, pero en esta ocasión a diferencia de la primera tengo la experiencia de los años que me demuestran que estas cosas pasan para que uno crezca y evolucione”.

“Todo me tiene llena de entusiasmo y emoción. Así me siento. Tengo también la ventaja de haber tenido un padre político en Puerto Rico. Y cómo buen político todos tienen sus altas y bajas. Cuando estaba arriba recibía porras y un séquito de alabanzas. Cuando estaba abajo sólo estaban los buenos amigos”, dijo recordando la carrera de su padre.

“Por eso aprendí desde muy pequeñita que uno no se puede dejar deslumbrar por la gama ni por la adulación. Uno tiene que ser una persona sencilla que tiene los pies en la tierra bien puestos, y gracias a eso yo siempre me he dedicado a lo que me apasiona que es estar con ustedes, no por estar en una portada o en un titular. Por ese lado no me afecta tanto pues sé que voy a continuar con ustedes de cualquier manera”, dijo confiada.

“Esta mañana me golpeó mi nueva realidad y no era un panorama color de rosa como es mi camisa”, dijo. “Cuando desperté me golpeó que no tengo tengo que levantarme a las seis de la mañana a buscar noticias, para la reunión editorial, para reportajes y entrevistas, ni la vorágine excitante y maravillosa de hacer un show de televisión”, reconoció.

“Hoy me levanté, me puse a fregar los platos de anoche pues mis hijos me cocinaron, me consintieron pero dejaron los platos sucios y entonces como si nada. Hice labor de ama de casa, pero cuando me entró la ansiedad saqué a mi perro Archie por el barrio, no una, sino tres veces para canalizar la energía, debe creer que es un día de fiesta, y está muy feliz”.

“Uno se acostumbra a la transición”, reconoce, “Y es así como yo lo miro. Siempre positiva, siempre optimista. Quiero que ustedes, a lo mejor si están pasando por un momento difícil que utilicen estos consejos para para aplicarlos a su vida y a su realidad. Yo solamente les puedo decir que quedo muy agradecida con los años maravillosos que pasé en Telemundo, con las experiencias increíbles que he tenido a través de esos años y yo me voy para ninguna parte. Me van a seguir viendo y por mucho tiempo”, concluyó.

Es poco lo que puede agregarse o comentarse ante un mensaje tan claro, sincero y profundo.

Sólo cabe el agradecimiento, la solidaridad y la fe en ese futuro que hoy se abre para Maria Celeste, para que siga caminando a nuestro lado, haciendo lo que más ama: Acompañarnos, informarnos, servirnos, inspírarnos. Gracias Mari querida. Aquí estamos contigo siempre.