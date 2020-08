Atrapan a fugitivo del FBI después de 46 años de escapar de prisión: ¿quién es Luis Archuleta?

Un hombre de Denver, quien escapó de prisión hace más de cuatro décadas, finalmente fue atrapado, en una noticia que está dando la vuelta al mundo.

Según una declaración emitida por el FBI, el hombre, identificado como Luis Archuleta, estaba siendo buscado por el FBI desde 1977, por un cargo de vuelo ilegal para evitar el enjuiciamiento y encierro, después de que escapó de las instalaciones del Departamento de Correcciones de Colorado en 1974.

El sujeto había sido declarado culpable de agresión a un oficial de policía con un arma mortal en 1973 después de dispararle al oficial de Denver, Daril Cinquanta, el 3 de octubre de 1971, según informó USA Today.

El fugitivo, hoy de 77 años, fue arrestado viviendo en Española, Nuevo México, bajo el nombre falso de Ramón Montoya, después de que se emitiera una nueva orden de arresto federal el 30 de junio pasado y fue arrestado el 5 de agosto. También era conocido como Lawrence Pusateri.

“Este arresto debería enviar una señal clara a los delincuentes violentos en todas partes: el FBI los encontrará, sin importar cuánto tiempo tarde o cuán lejos corran, y los llevaremos ante la justicia”, dijo el agente especial del FBI, Denver Michael Schneider. “Quiero agradecer al Departamento de Policía de Española por trabajar estrechamente con las Divisiones del FBI de Denver y Albuquerque en esta investigación y sacar a este peligroso fugitivo de las calles”.

Daril Cinquanta, ahora retirado del Departamento de Policía de Denver, nunca dejó de buscar a Archuleta después de que le disparó en 1971. Dijo que finalmente obtuvo una ventaja en junio después de llegar a muchos callejones sin salida.

“He estado haciendo llamadas telefónicas todo este tiempo a familiares, amigos y conocidos. He estado llamando a la gente”, dijo Cinquanta al Santa Fe New Mexican. “Por supuesto, me he encontrado con muros de piedra, pero el 24 de junio recibí una llamada de una persona con la que había hablado anteriormente”.

Cuando Arhculeta fue detenido en la casa que compartía con su esposa, Cinquanta dijo que negó que él fuera el que estaban buscando, pero las autoridades pudieron identificarlo por sus tatuajes.

“Este es otro gran ejemplo de cómo la asociación entre las fuerzas del orden público federales y locales mejora la seguridad pública y ayuda a garantizar que se haga justicia”, dijo el fiscal federal del distrito de Colorado, Jason R. Dunn en un comunicado. “Estamos agradecidos con el FBI y el Departamento de Policía de Española por su trabajo para llevar al Sr. Archuleta de regreso a Colorado para que pueda ser considerado responsable de sus crímenes”.

Cuando Cinquanta vio a Arhculeta en octubre de 1971, ya era un fugitivo. Cinquanta le dijo al New Mexican que Archuleta había escapado de una prisión en Soledad, California. Cuando se le acercó mientras estaba sentado en un automóvil con dos mujeres y le pidió que saliera, Archuleta le disparó a Cinquanta y huyó. Trató de escapar a México, pero terminó siendo devuelto a los Estados Unidos y sentenciado de nueve a 14 años.



Durante su condena, se quejó de estar enfermo y fue a un hospital cercano en Pueblo, Colorado. Él y otro recluso retuvieron al guardia de la prisión como rehén y Archuleta pudo escapar en un automóvil que lo estaba esperando afuera.

