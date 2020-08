El feminicidio que horroriza a Texas: Lizbeth Flores fue asesinada y le sacaron todos los dientes

Lizbeth Flores es una madre de dos hijos, originaria de Texas, quien fue encontrada muerta en México el 11 de agosto, sin un solo diente.

La joven de 23 años viajó el 9 de agosto desde su casa, en Brownsville a la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, según Telemundo. Su madre, María Rubio, le dijo al citado medio, que Flores estaba visitando a su novio y planeaba regresar más tarde ese día.

El 10 de agosto, Rubio denunció la desaparición de su hija al Departamento de Policía de Brownsville, después de que no supo de ella, agregó el New York Post.

Lizbeth Flores, from Brownsville, Texas, was found murdered in Matamoros, Mexico, on August 11.… https://t.co/OPMXfhKAAa @MailOnline

El cuerpo de la mujer, quien era graduada de la escuela secundaria Los Fresnos, fue descubierto en Matamoros al día siguiente y parecía haber sido torturado, informó KRGV-TV, canal afiliado de ABC.

Las autoridades mexicanas confirmaron a la estación que creen que Flores murió por un traumatismo contundente en la cabeza, citando una gran roca encontrada en el lugar.

Aquí puedes oír la historia presentada por Telemundo.

Se está llevando a cabo una investigación, incluida en ella la participación de la Oficina Federal de Investigaciones, mientras que el cuerpo de Flores sigue siendo examinado por las autoridades forenses en Matamoros, dijo KRGV-TV.

This is beyond words…

An American woman was found dead in Mexico Tuesday (8/11) morning, a day after a missing person report was filed.

Lizbeth Flores, 23, was found dead within Matamoros city limits. Her body showed signs she’d been tortured.https://t.co/XFbgrk6WBX

— L (@SomeBitchIKnow) August 17, 2020