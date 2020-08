Arrestan a hombre que trato de violar a mujer en Subway de Nueva York [IMÁGENES FUERTES]

José Reyes ha sido identificado como el sospechoso de tratar de violar a una mujer de 25 años en un subway de Nueva York. El ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del sábado en la estación del metro de Lexington Av. de la calle 63 en la línea Q, según informaron las autoridades. El momento fue grabado por un testigo. En el video se ve al hombre que es sorprendido encima de la víctima que se encuentra boca abajo en el suelo. Abajo puedes ver las imágenes fuertes del horrendo momento. Por favor, mantener discreción al ver el video.

La víctima de 25 años se encontró por primera vez con el sospechoso alrededor de las 11 a.m., del sábado mientras viajaba en el tren F.”Parecía que el hombre estaba fumando una clase de hookah y empezó hacer extraños sonidos y a reírse solo”, informó el jefe de detectives de NYPD, Rodney Harrison, sobre el sospechoso.

Cuando la mujer se sintió nerviosa de la presencia del sospechoso, se bajó del tren en la parada de Lexington Ave. y 63rd St., pero el hombre la siguió. “Reyes le hizo un gesto de masturbación y la [víctima], en un intento de evitarlo, se movió en una dirección diferente pero este la agredió, la golpeó, la empujó al suelo, se subió encima de ella e intentó abrirle las piernas”, informa Harrison a NY Daily News.

Una vez que se sube arribe de ella empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás. Cuando es sorprendido con la cámara de un testigo, este se levanta y se va. La policía publicó ese video la madrugada del domingo y pidió ayuda al público para identificar al posible violador.

“Este acto atroz y horrendo fue interrumpido por un buen samaritano que vio el comportamiento del Sr. Reyes y logró que dejara a la víctima al ver que grababa el incident”, dijo Harrison.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS

— NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020