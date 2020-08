Biden supera a Trump en apuestas sobre elecciones presidenciales

Las actuales probabilidades de apuestas presidenciales tienen a Joe Biden preparado para vencer al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Las probabilidades de ganar de Biden le dan una ligera ventaja sobre Trump, probabilidades que se han mantenido bastante estables durante los últimos 30 días.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre predicciones y probabilidades de apuestas, incluidas las actualizaciones del 10 de agosto, pero pueden cambiar a medida que avanza el día. Las probabilidades de apuestas no se traducen necesariamente en resultados reales, pero pueden proporcionar información sobre las opiniones actuales de los apostadores sobre situaciones políticas.

A partir del lunes 10 de agosto, las probabilidades de apuestas de Biden y Trump para ganar las elecciones presidenciales de 2020 estaban separadas por 11 centavos.

Las acciones de “Sí” para que Biden ganara las elecciones tenían un precio de 56 centavos. Esto representa un 56% de posibilidades de que gane las elecciones, según las predicciones de los apostadores. Las acciones del “sí” de Trump estaban a 45 centavos. Por supuesto, las probabilidades de apuestas pueden cambiar y cambian con frecuencia.

We have narrowed the Presidential Nomination Acceptance Speech, to be delivered on the final night of the Convention (Thursday), to two locations – The Great Battlefield of Gettysburg, Pennsylvania, and the White House, Washington, D.C. We will announce the decision soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020