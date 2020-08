Indignación: Policía de Key West arresta a niño especial de 8 años con esposas: [VIDEO]

Un video en el que se aprecia a policías de Key West arrestando a un niño de 8 años está recibiendo duras críticas, luego de que el abogado Ben Crump publicó el polémico clip en su página de Twitter. Según Crump, el niño además tiene necesidades especiales.

La grabación fue del 14 de diciembre de 2018 y muestra a un policía de Key West, Florida, tratando de esposar al niño después de decirle que irá a la cárcel. Cuando el oficial intenta esposarlo, él y su compañero se dan cuenta de que las muñecas del niño son demasiado pequeñas para esposarlo, por lo que le piden que coloque los brazos delante de su cuerpo mientras sale de la escuela con los oficiales hacia su patrulla.

Crump acusa a los oficiales de usar tácticas directas de miedo, que es un esfuerzo para disuadir a los niños de quebrantar la ley, asustándolos. Según Crump, los oficiales llevaron al niño de 64 libras a una cárcel de adultos para asustarlo.

“La base de la teoría de la disuasión es que si el castigo es rápido, severo y seguro, disuadirá el comportamiento criminal y delictivo”, según el Instituto Nacional de Justicia.

No está claro exactamente por qué Crump publicó el video, al que llamó “Increíble”, pero Heavy le preguntó a su oficina si existe una demanda por el caso.

Según el Miami Herald, el niño fue arrestado después de golpear a una maestra. El periódico obtuvo el informe de arresto y escribió que decía que el niño no estaba sentado en su asiento de la cafetería como se le indicó y después de pedirle que se sentara varias veces, ella le pidió que se sentara junto a ella, pero él no lo hizo y dijo: “no me pongas las manos encima”, informó el Miami Herald.

A continuación, la profesora le indicó al niño que caminara con ella, lo cual él hizo, pero le dijo: “Mi mamá te va a golpear el cu..”, antes de golpearla, según el Miami Herald.

Para cuando llegó la policía, el niño estaba en la oficina y el oficial Michael Malgrat escribió en su informe policial que el niño “tenía los puños apretados y estaba en una postura como si estuviera listo para pelear”, escribió The Miami Herald.

En el video, se aprecia al oficial decirle al niño “Odio que me pongas en la posición de que tengo que hacer esto”.

En el video, el niño está callado y parece estar sollozando en silencio. Un miembro del personal de la escuela lo consuela antes de que la policía lo lleve a su automóvil.

Entonces el oficial le dice al niño: “Odio que me pongas en esta posición. Lo que pasa es que cometiste un error. Ahora es el momento de aprender y crecer, ¿verdad? No repetir el mismo error otra vez”. Luego lleva al niño al coche de la policía.

El video ha recibido más de 5,000 comentarios en Twitter, y muchos señalaron al oficial que habló la mayor parte del clip como un abusador; algunos dicen que el niño quedará marcado de por vida, nunca confiará en la policía, dijeron. Otros aseguraron que la escuela manejó mal la situación y debería haber traído trabajadores sociales en lugar de la policía.

Un usuario de Twitter lo vio de manera diferente y dijo que no era tan malo: “Esperaba estar indignado con este video, y de hecho lo estoy, pero no fue tan malo como pensaba. Creo que esos policías estaban intentando enseñarle a este chico una lección de una manera seria pero amable. Los policías nunca deberían ser usados así, pero no fue tan condenatorio como esperaba”.



Heavy se ha comunicado con la policía de Key West, la oficina de Ben Crump y el alcalde de Key West para obtener más información sobre el arresto y su declaración.

