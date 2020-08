Huracán Laura azotó brutalmente a Luisiana: [VIDEOS en vivo de su trayectoria]

El huracán Laura sigue adelante con su paso por diferentes partes de Estados Unidos, y tras tocar tierra en Luisiana, dejó destrozos incalculables.

Así lo declaró el alcalde de Lake Charles, Nic Hunter, quien mencionó a los reporteros, con mucho dolor, los destrozos que dejaron los fuertes vientos y lluvias.

“Yo miro por la ventana y veo los edificios en el centro de Lake Charles que se ven como queso suizo. Yo veo una torre de televisión que colapsó. Veo literalmente fachadas completas de edificios que literalmente se derrumbaron, no solo las ventanas. Las paredes del primer piso completo de la alcaldía básicamente destruidas. Esto es un evento muy grande”, dijo el mandatario.

Galveston, Texas | 24/7 Live Beach CameraWe're tracking Hurricane Laura – get the latest info here: https://abc13.com/forecast/?ex_cid=YouTube And watch live as Laura makes landfall on ABC13's streaming TV and mobile apps. Follow us for more great content! Facebook: https://abc13.co/2HbTdO3 Twitter: https://abc13.co/2HzMssV Instagram: https://abc13.co/2Hawi9U 2020-03-13T22:55:31Z

La pregunta ahora es cuál seguirá siendo la trayectoria del fenómeno metereológico y hacia dónde se dirigirá

Por supuesto, con los huracanes, los pronósticos pueden cambiar, por lo que es una buena idea observar la tormenta en el radar si se encuentra en la región. Laura podría ser tan fuerte como un huracán de categoría 4 cuando toca tierra. Aquí hay un vistazo a las transmisiones en vivo y las cámaras web para ver la tormenta mientras toca tierra.

Tenga en cuenta que debido a la proximidad de la tormenta, algunas de estas transmisiones en vivo podrían desaparecer a medida que se acerca la tormenta.

Vea transmisiones en vivo y cámaras web de áreas en el camino de la tormenta.

LIVE Coverage of Hurricane Laura from Galveston, TX.LIVE Coverage of Hurricane Laura from Galveston, TX. 2020-08-27T02:03:49Z

Primero, aquí hay una cámara web en vivo de Galveston, compartida por ABC 13 Houston. La cámara web se encuentra en esta región.

Aquí hay otra transmisión de Galveston, proporcionada por Saltwater-Recon.

LIVE Coverage of Hurricane Laura from Kemah, TX.LIVE Coverage of Hurricane Laura from Kemah, TX. 2020-08-26T14:52:39Z

El siguiente video es del muelle de Galveston, cortesía de KVUE. (Este video ya no está disponible. Pero puede ver una transmisión de radar en vivo de KVUE en el video debajo).

VideoVideo related to huracán laura azotó brutalmente a luisiana: [videos en vivo de su trayectoria] 2020-08-27T13:57:16-04:00

Una cámara web de Nueva Orleans está debajo de CCC Live.

VideoVideo related to huracán laura azotó brutalmente a luisiana: [videos en vivo de su trayectoria] 2020-08-27T13:57:16-04:00

Puede ver una transmisión en vivo desde Cam Melancon cerca de Galliano, Louisiana, fuera del dique de protección, a continuación. Esto es proporcionado por Camp Melancon.

Live: Tracking Hurricane Laura | NBC NewsWatch live satellite tracking and forecasting of Hurricane Laura. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com, MSNBC.com, TODAY.com, Nightly News, Meet the Press, Dateline, and the existing apps and digital extensions of these respective properties. We deliver the best in breaking news, live video coverage, original journalism and segments from your favorite NBC News Shows. Connect with NBC News Online! NBC News App: https://apps.nbcnews.com/mobile Breaking News Alerts: https://link.nbcnews.com/join/5cj/breaking-news-signup?cid=sm_npd_nn_yt_bn-clip_190621 Visit NBCNews.Com: http://nbcnews.to/ReadNBC Find NBC News on Facebook: http://nbcnews.to/LikeNBC Follow NBC News on Twitter: http://nbcnews.to/FollowNBC Follow NBC News on Instagram: http://nbcnews.to/InstaNBC Live: Tracking Hurricane Laura | NBC News 2020-08-26T04:04:27Z

Puede ver una transmisión en vivo desde Cam Melancon cerca de Galliano, Louisiana, fuera del dique de protección, a continuación. Esto es proporcionado por Camp Melancon.

Waiting for hurricane Laura live camera in New Orleans webcam 2020-08-26T17:51:33Z

VideoVideo related to huracán laura azotó brutalmente a luisiana: [videos en vivo de su trayectoria] 2020-08-27T13:57:16-04:00

Jeff Piotrowski, un cazador de tormentas, transmite periódicamente en vivo desde la región de Luisiana. Puedes seguirlo aquí.

Mark Sudduth, Greg Nordstrum, Mike Farrow y Brent Lynn están transmitiendo en vivo en el canal de YouTube HurricaneTrack. Uno de sus videos está a continuación.

Hurricane Laura Landfall (2020) Part 6 – Storm Field Work – Vehicle CamMark Sudduth, Greg Nordstrum, Mike Farrow, and Brent Lynn are facing landfall of Major Hurricane Laura in Southwestern Lousiana. Follow along with them and see what happens. Mark and Mike are riding it out in Shreveport, LA. Brent and Greg will be riding it out near Orange, TX. This Part 6 of the Marco/Laura standard live streams. Part 5 Laura day morning to evening: https://www.youtube.com/watch?v=KP1Ee4F7q-o&feature=emb_title Part 4 Lafayettte to Port Arthur, TX Including Cameron, Holly Beach, Sabine Pass: https://youtu.be/51j0t6Lon50 Part 3 Gulfport to Lafayette: https://www.youtube.com/watch?v=UDjJXPGnSSk&feature=emb_title Part 2: Gulfport Area – https://www.youtube.com/watch?v=h-e5aCKggs4 Part 1: Lake City, FL to Gulfport – https://www.youtube.com/watch?v=h-e5aCKggs4 360 VR Stream: Gulfport to Mandeville and Grand Isle – https://www.youtube.com/watch?v=d8NG3EJqhOU&t=35870s Mark may switch to a 360 live stream, which would be under a different link. The other remote camera streams are only for Patreons, however Mark will post and show images from them here at times. (Check twitter and public Patreon as well — see below) Follow along from the back seat as they try to figure out where to go to set up cameras, weather stations, and more. Voice recognition Auto Closed-Captioning is enabled for this stream. Feel free to use the chat, but when Mark is driving he won't be able to respond. The chat is moderated. Some times during the stream the audio may be muted for privacy. Ride along and see how he sets up and does the field work. For more information see http://hurricanetrack.com/ and check out his Patreon page to help support his work. https://www.patreon.com/hurricanetrack/ Twitter: https://twitter.com/hurricanetrack His videos of the Tracking the Hurricanes 2017 and 2018 seasons are available on Amazon Prime. https://www.amazon.com/gp/video/storefront/ref=atv_app_avd_vnt_plp_V1A1Vjc?ie=UTF8&plpId=V1A1Vjc Mark's Amazon Equipment Wishlist (another way of assisting, updated for 2020) https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/4NML1FPWWUVW?ref_=wl_share 2020-08-27T14:22:12Z

Laura estaba a 29.0 N, 93.2 W a las 10 p.m., a unas 75 millas al sur de Lake Charles, Louisiana y a 75 millas al sureste de Port Arthur, Texas. Los vientos máximos sostenidos son actualmente de 150 mph y se mueven de norte a noroeste o 340 grados a 15 mph. La presión central mínima es de 939 MB o 27,73 pulgadas.

Aquí está el informe de la NOAA, emitido a las 10 p.m. Central el 26 de agosto:

“A las 1000 PM CDT (0300 UTC), el centro del huracán Laura estaba ubicado cerca de la latitud 29.0 norte, longitud 93.2 oeste. Laura se mueve hacia el noroeste a cerca de 15 mph (24 km/h). Se espera un giro hacia el norte para el jueves temprano, y un movimiento hacia el norte debe continuar durante el día. Se espera un movimiento de noreste a este-noreste el jueves por la noche y el viernes.



En la trayectoria pronosticada, Laura tocará tierra a lo largo de la costa suroeste de Louisiana en las próximas horas y se moverá tierra adentro dentro de esa área el jueves temprano. Se pronostica que el centro de Laura se trasladará sobre el noroeste de Louisiana el jueves, a través de Arkansas el jueves por la noche y sobre la mitad del valle de Mississippi el viernes.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 150 mph (240 km/h) con ráfagas más fuertes. No es probable que se produzcan cambios significativos en la fuerza antes de tocar tierra. Se espera un debilitamiento rápido después de que Laura se mude tierra adentro.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 60 millas (95 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 205 millas (335 km). Recientemente, una estación del Servicio Nacional Oceánico en Texas Point, Texas, en Sabine Pass, informó sobre un viento sostenido de 69 km/h (43 mph) y una ráfaga de 80 km/h (49 mph). Recientemente se informó de una ráfaga de viento de 93 km/h (58 mph) en Cameron, Louisiana.

La presión central mínima estimada a partir de las observaciones del Cazador de Huracanes de la Fuerza Aérea y la NOAA es de 939 mb (27,73 pulgadas).

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com