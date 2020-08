¿Dónde está ahora el huracán Laura? Mapas de radar en vivo y trayectoria proyectada de la tormenta

El huracán Laura es ahora un huracán de categoría 4. ¿Dónde está la tormenta ahora y hacia dónde se dirige? Siga leyendo para ver el radar en vivo y los mapas de las tormentas, junto con un mapa de la ruta proyectada.

Transmisiones en vivo, rastreadores y radares para Laura

Este primer radar en vivo es de Windy.com. Este radar es útil para rastrear la ubicación del huracán Laura. Puede presionar el botón + en el lado derecho del mapa para acercar. También puede adelantar el mapa en el tiempo para ver hacia dónde se pronostica que se dirigirá la tormenta.

Tenga en cuenta que, dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer clic en el mapa y cambiar la orientación para ver ambas tormentas:

Google tiene un rastreador de tormentas aquí para rastrear a Laura. También está incrustado a continuación. Dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer zoom en el mapa de abajo usando el botón + para ver la trayectoria de la tormenta. (Algunos navegadores mostrarán una vista lejana a pesar de la configuración, pero al acercar le permitirá ver el mapa completo). Este mapa se actualiza automáticamente. Como puede ver, los conos proyectados actualmente tienen las rutas de las tormentas potencialmente superpuestas.

Otro rastreador de tormentas en vivo, de NowCoast en NOAA.gov, está aquí.

También puede ver estos videos para rastreadores en vivo. Aquí hay uno de Fox News:

Aquí hay uno de NBC:

El camino proyectado de Laura

A continuación, se muestra un mapa del Centro Nacional de Huracanes que muestra la trayectoria proyectada de Laura a las 10 a.m. hora central del 26 de agosto.

Laura se encuentra actualmente a 27,3 N, 92,5 W a la 1:00 pm, a unas 200 millas al sur-sureste de Lake Charles, Luisiana y 200 millas al sureste de Port Arthur, Texas. Los vientos máximos sostenidos son actualmente de 140 mph, y se mueve hacia el noroeste o 315 grados a 16 mph. La presión central mínima es de 952 MB o 28,11 pulgadas.

Aquí está el informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, emitido a la 1:00 p.m. el 26 de agosto:

A las 1:00 PM CDT (1800 UTC), el ojo del huracán Laura se encontraba cerca de la latitud 27,3 norte, longitud 92,5 oeste. Laura se mueve hacia el noroeste a cerca de 16 mph (26 km/h). Se espera un giro gradual hacia el norte-noroeste y norte más tarde hoy y esta noche. En la trayectoria pronosticada, Laura se acercará a las costas del Alto Texas y suroeste de Luisiana esta noche y se moverá tierra adentro dentro de esa área. Se pronostica que el centro de Laura se moverá sobre el noroeste de Luisiana mañana a través de Arkansas el jueves por la noche y sobre la mitad del valle de Mississippi el viernes. Los informes de un avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado cerca de 140 mph (220 km/h) con ráfagas más fuertes. Laura es un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso en la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson. Es posible algún fortalecimiento adicional esta tarde, y se pronostica que Laura seguirá siendo un huracán de categoría 4 hasta que toque tierra esta noche. Se espera un debilitamiento rápido después de que Laura haga tierra. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 70 millas (110 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 175 millas (280 km). Vientos con fuerza de tormenta tropical han llegado a la costa de Luisiana y un sitio de observación en la isla Eugene midió recientemente vientos sostenidos de 39 mph (63 km/h) y una ráfaga de 64 mph.

(104 km/h). La última presión central mínima estimada a partir de los datos de los aviones de reconocimiento es de 952 mb (28,11 pulgadas).

Laura es ahora una poderosa tormenta de categoría 4.

