Tormenta Laura ya es huracán y se dirige a EE.UU

Este martes la tormenta tropical Laura se convirtió en Huracán categoría 1, tras su paso por la isla de Cuba, República Dominicana y Haití, donde ocasionó varios estragos. Con vientos de 120 km/h y tomando energías en su entrada por el Golfo de México, amenaza fuertemente la costa de Estados Unidos. De acuerdo a los servicios meteorológicos de USA, se espera que Laura se fortalezca y llegue entre el miércoles y jueves a los estados de Texas y Luisiana como huracán categoría 3.

Hurricane #Laura Advisory 24: Laura Moving West-Northwestward Across the Central Gulf Of Mexico. Expected to Strengthen Into a Major Hurricane Before Landfall Wednesday Night Or Thursday Morning. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que “Laura se convirtió en un huracán con vientos máximos sostenidos de 120km/h, con rachas más fuertes y se pronostica un fortalecimiento significativo en las próximas 48 horas. Se espera que Laura sea un huracán mayor cuando toque tierra”. Actualmente el NHC mantiene las alertas en Mississippi, Texas y Luisiana. Además, se mantiene la alerta en los Cayos de la Florida.

#Laura could bring sustained hurricane-force winds (74 mph or greater) and even higher gusts well inland from the coast over western Louisiana and far southeastern Texas, possibly causing widespread wind damage and power outages. https://t.co/vtnhqqIB3s pic.twitter.com/iCAQbWbjQS — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020

De igual manera, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que habrá una marejada ciclónica, la cual estará acompañada por grandes y destructivas olas y fuertes lluvias, que puedan ocasionar inundaciones repentinas, en Texas y Luisiana.

4 PM CDT Tuesday, August 25 Key Messages for Hurricane #Laura: Life-threatening storm surge, damaging hurricane-force winds, and flooding rains are expected across portions of southwestern Louisiana and far southeastern Texas. https://t.co/kbOJlOuTbt pic.twitter.com/8gUrAWqZNW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards por medio de su cuenta de Twitter, envió un mensaje de alerta a los ciudadanos, indicándoles que se prepararan y buscaran un lugar seguro para la llegada de Laura.

“With Hurricane #Laura expected to land as a category 3, multiple parishes have issued evacuation orders. If you live in those areas please heed the warnings, take this storm seriously and get to safer ground. #lagov #lawx #HurricaneLaura — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 25, 2020

Los daños que ha dejado Laura

Laura pasó este lunes por el occidente de Cuba, en donde dejó intensas lluvias y fuertes oleadas. Sin víctimas mortales. Pero antes, el domingo, en la isla La Española, dejó más de 20 víctimas mortales.

En Haití, se registraron 20 muertos, entre ellos un bebé y un niño de ocho años. Por su parte en República Dominicana, el saldo fue de cuatro fallecidos. Además, dejó inundaciones y varios destrozos.

Tormenta tropical Laura: el daño causado en República Dominicana y Haití que dejó al menos 12 muertes https://t.co/koyfG4YrFw — BBC News Mundo (@bbcmundo) August 24, 2020

En cuanto a la tormenta Marco, que también se convirtió en Huracán, pasó por las mismas zonas que Laura, hasta que perdió su potencia durante todo el recorrido.

La tormenta tropical #Marco tocó tierra ayer lunes y fue degradada a ciclón postropical hoy por la mañana. Ahora la atención se centra en #Laura, que se convirtió en #huracán y se espera que toque tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos a finales de esta semana. #Hurricane — Trian Financial Advisors (@TrianAdvisors) August 25, 2020