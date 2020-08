Multan a Herbalife con $123 millones por corrupción criminal y fraude: ¿Qué hizo la compañía?

Herbalife Nutrition, una empresa de marketing multinivel, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, este viernes 28 de agosto, en el que la empresa admitió haber participado en actividades delictivas durante una década y se vio obligada a pagar fuertes sanciones.

“Además de admitir su conducta criminal, Herbalife ha acordado pagar multas combinadas de más de $123 millones. Este caso significa el compromiso de esta Oficina de garantizar que las empresas que operan en los Estados Unidos no obtengan una ventaja injusta a través de la corrupción y los sobornos ilegales de funcionarios extranjeros”, dijo la fiscal federal interina Audrey Strauss, del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado de prensa.

Las acusaciones formuladas contra Herbalife abarcan desde 2006 hasta 2017 y el DOJ (Departamento de Justicia) ha dicho que la empresa estaba sobornando a los funcionarios para obtener permisos y certificaciones, y mintiendo a los inversores sobre los gastos.

Estos cargos no sellados se producen menos de cinco años después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) impuso una multa de $200 millones de dólares a la empresa por “prácticas injustas y engañosas”, que perjudicaron a los consumidores, así como a menos de un año después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU forzó a pagar una multa de $20 millones de dólares por engañar a los inversores sobre el modelo comercial de su subsidiaria, Herbalife China, informó el New York Times.

¿Qué es Herbalife Nutrition?

Según el sitio web de la empresa, Herbalife Nutrition es una empresa global que comenzó en 1980 y produce productos nutricionales que vende a través de “distribuidores”. Los distribuidores ganan dinero comprando productos de la empresa y reveniéndolos, así como con las ventas de otros distribuidores que han reclutado debajo de ellos.

La compañía afirma haber obtenido $4.9 mil millones de ventas en el 2018 y también dice que tiene la “marca número uno en el mundo en batidos de reemplazo de comidas”, según una compañía llamada Euromonitor International Limited.

La compañía también dice que apoya una serie de objetivos filantrópicos en todo el mundo, incluida la participación en la campaña Hambre Cero, la Cruz Roja y la propiedad de la Fundación Herbalife Nutrition.

Herbalife tendrá que pagar millonaria compensaciónLa empresa tendrá que pagar 200 millones de dólares en compensación a distribuidores del producto por fraude. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos. Conducido por Jorge Ramos y María Elena Salinas. 2016-07-16T23:17:55Z

Según Los Angeles Business Journal, el mayor accionista de Herbalife es un inversionista activista llamado Carl Icahn, que posee aproximadamente el 15,5% de la empresa. Vendió más de $ 716 millones en acciones (alrededor del 42% de la empresa) el 17 de agosto.

Herbalife admitió sobornar a funcionarios chinos, según el Departamento de Justicia.

Los cargos fueron revelados durante un procedimiento remoto ante el juez federal de distrito Gregory Woods en Manhattan, informó Yahoo Finance. La Sección de Fraude de la División Criminal del Distrito Sur de Nueva York había acusado a la compañía de un cargo de conspiración por “violar la disposición de libros y registros de la FPCA”, también conocida como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

We are Herbalife NutritionGood nutrition is more important now than ever before. At Herbalife Nutrition, we believe in nutrition to support a healthy, active life. 2016-08-30T19:29:19Z

Como parte del acuerdo, a Herbalife se le permitió declararse no culpable, pero tuvo que hacer varias admisiones. Según el Departamento de Justicia, algunas de esas admisiones incluyeron sobornar a investigadores chinos que se aseguraban de que la empresa cumpliera con la ley china, tergiversar información financiera a los inversores y sobornar a ejecutivos de medios chinos para evitar historias negativas en los medios.

El Departamento de Justicia acusó a Herbalife de sobornar a funcionarios chinos para que la empresa pudiera obtener licencias de venta directa en sus subsidiarias chinas; después de eso, el Departamento de Justicia dijo que Herbalife “continuó proporcionando pagos y beneficios indebidos a los funcionarios del gobierno chino” y “registró falsamente ciertos pagos y beneficios indebidos como ‘gastos de viaje y entretenimiento’ desde 2007-2016”.

Las sanciones por el comportamiento incluyeron una multa penal de $55 millones y aproximadamente $67 millones a pagar a la SEC “en un asunto relacionado”. Otra parte del acuerdo requería que los ejecutivos de Herbalife despidieran y sancionaran a “las personas que orquestaron la mala conducta”, así como también aumentar los controles y recursos anticorrupción para garantizar que el personal cumpla con esos controles. Finalmente, la empresa debe cumplir con esas pautas y evitar cometer violaciones de la FCPA durante los próximos 3 1/2 años.

HerbalifeStrong Viking Run Nijmegen juni 2019 2019-06-21T04:59:10Z

El sitio web de la empresa describe a los distribuidores como “empresarios independientes que establecen sus propios negocios y deciden cuándo y dónde trabajar y lo hacen en sus propios términos”.

Sin embargo, un segmento sobre plataformas de marketing multinivel creado por el programa de HBO Last Week Tonight, pintó una imagen poco halagüeña del modelo comercial de Herbalife, señalando cuántos distribuidores no ganan dinero, a menos que recluten a otros y describiendo el modelo comercial como sorprendentemente similar al de un esquema piramidal.

HerbalLife enters into a deferred prosecution agreement with the U.S. government for conspiring to violate a provision of the Foreign Corrupt Practices Act. Prosecutors say the supplement company kept bad records to disguise corrupt payments to Chinese government officials. — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) August 28, 2020

“Si las ganancias de los distribuidores provienen principalmente de la venta de productos a clientes reales fuera de la empresa, probablemente sea un negocio legítimo”, dijo el presentador del programa, John Oliver. “Pero si esas ganancias provienen principalmente de la venta de productos a los distribuidores que han reclutado por debajo de usted y ellos venden productos a distribuidores que venden por debajo de todos ellos dentro de la empresa, eso puede ser un esquema piramidal”.

Multilevel Marketing: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)Multilevel marketing companies claim to be legitimate businesses, but some seem awfully…pyramid shaped. John Oliver and Jaime Camil demonstrate how they work. Connect with Last Week Tonight online… Subscribe to the Last Week Tonight YouTube channel for more almost news as it almost happens: http://www.youtube.com/user/LastWeekTonight Find Last Week Tonight on Facebook like your mom would: http://Facebook.com/LastWeekTonight Follow us on Twitter for news about jokes and jokes about news: http://Twitter.com/LastWeekTonight Visit our official site for all that other stuff at once: http://www.hbo.com/lastweektonight 2016-11-07T12:00:03Z

El segmento también explicó el término “calificado en garaje”, que describe a las personas que compran continuamente productos a granel con descuento para evitar perder sus calificaciones de descuento; luego se ven obligados a almacenar el exceso de producto en su garaje porque no pueden venderlo.



En 2016, la FTC obligó a Herbalife a reestructurar su modelo comercial y pagar $200 millones para ayudar a quienes habían perdido dinero. La entonces presidenta de la FTC, Edith Ramirez, dijo:

“Este acuerdo requerirá que Herbalife reestructure fundamentalmente su negocio para que los participantes sean compensados ​​por lo que venden, no por la cantidad de personas que reclutan. Herbalife tendrá que comenzar a operar legítimamente, haciendo solo afirmaciones veraces sobre cuánto dinero es probable que ganen sus miembros, y tendrá que compensar a los consumidores por las pérdidas que han sufrido como resultado de lo que cobraron por prácticas injustas y engañosas”.

El segmento de Last Week Tonight con Herbalife ha sido visto más de 24 millones de veces desde que se publicó por primera vez en Youtube en noviembre de 2016.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com