España también tiene vacuna contra el COVID-19: ¿en qué etapa están?

⚠️Nueva entrada en nuestro blog en la que relacionamos el COVID 19 y sus consecuencias sobre la inactividad física.⁣ ⁣ 📚Aunque la evidencia es ya abrumadora, queremos poner de manifiesto con hechos tangibles los beneficios de la actividad física como principal mecanismo de prevención para este tipo de enfermedades😷⁣ ⁣ Y solo un apunte🧐en una reciente revisión sobre esta temática, tal u como podemos ver en la imagen, el autor dice que es "altamente recomendable" Realizar ejercicio regularmente y más en periodo de CUARENTENA… ‼️⁣ ⁣ Esperemos no vivirlo nunca más, pero por si acaso, entrena 💪🏼, come bien🍎 and be Safe✌🏼❤️⁣ ⁣ Por @mon_sport_health ⁣ Enlace en nuestra BIO👆👆👆 o en: ⁣ https://inmuv.es/covid19-inactividad/ ⁣ #covid19 #covid19sobrepeso #covid19inactividad #covid19españa