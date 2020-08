La pelea más reciente de Trump: ¿a quiénes atacó el presidente y llamó asqueroso?

Desde casi el comienzo de la incursión del presidente Donald Trump en la política, el mandatario ha estado en desacuerdo con la mayoría de los jugadores y entrenadores de la NBA. El martes, se rebajó a insultar personalmente a los jugadores de la liga, llamándolos “tontos”.

Y hablando con Outkick Clay Travis, de Fox Sports, Trump se refirió a los jugadores de la NBA, que han sido especialmente abiertos políticamente en el regreso de la liga a la acción, arrodillándose rutinariamente para escuchar el himno nacional y vistiendo camisetas de Black Lives Matter. Trump ha estado en desacuerdo con los jugadores de la NBA antes, y los jugadores han respondido de la misma manera, aunque Trump afirmó que no notó las críticas de los jugadores.

“No he notado que me lancen cosas, pero diré que, ya sabes, no me sorprendería tanto”, dijo Trump. “Ya sé que algunos son muy asquerosos, muy, muy asquerosos y, francamente, muy tontos. Pero no me he dado cuenta de eso”.

Trump, como lo hace tan a menudo, recurrió a los índices de audiencia de la televisión como el máximo árbitro del bien y del mal.

Afirmó que los ratings de televisión de la NBA desde que la liga comenzó su reinicio a fines de junio, se han desplomado debido a que los jugadores se arrodillaron durante el himno.

“Ellos conocen muy bien mis sentimientos”, dijo Trump. “Se han expresado. Creo que ha sido horrible para el baloncesto. Mira las calificaciones. Han bajado, han bajado a números muy bajos. Muy, muy bajos. La gente está enojada por eso. No se dan cuenta de que no quieren eso; tienen suficiente política con tipos como yo. No necesitan más”.

No hay evidencia de que ese sea el caso: la NBA había estado viendo una caída en los índices de audiencia incluso antes de que la liga hiciera una pausa al comienzo del brote de coronavirus en marzo. Los índices de audiencia de la liga en el reinicio han estado al menos a la par con los de antes del descanso y sus socios de transmisión nacionales, ABC, ESPN y TNT, han estado compartiendo transmisiones con medios regionales.

Las calificaciones de televisión de la NBA superaron a la NHL

Trump pasó a comparar la NBA, que se compone principalmente de jugadores negros, con la NHL, que es mayoritariamente blanca. Afirmó que a la NHL “le está yendo muy bien”.

“También había algo desagradable en la NBA, en la forma en que se hizo”, dijo Trump. “Así que creo que la NBA está en problemas.

Creo que está en un gran problema. Problemas más grandes de lo que creen. Y, francamente, el hockey sobre hielo, que lo está haciendo muy bien. Respetaron las costumbres. Respetaron lo que se suponía que debían estar haciendo. Y en realidad lo están haciendo muy bien, según tengo entendido”.

De hecho, la NHL no está cerca de atraer la cantidad de espectadores que tiene la NBA. Para la doble cartelera de la reapertura del hockey, NBC atrajo a 1.3 millones de espectadores, según CNBC, con un pico de aproximadamente 2 millones. En la noche de la reapertura de la NBA, TNT tuvo un promedio de 2.9 millones de espectadores, con un pico de más de 4 millones.

Trump también siguió insistiendo en la relación de la NBA con China, que ha demostrado ser un punto débil en el llamado más general de la liga por la justicia social en los EE. UU. Mientras que los jugadores y entrenadores de la liga se han pronunciado en contra de una variedad de cuestiones en este sentido — más notablemente en el tema de la violencia policial contra grupos minoritarios — la liga ha guardado silencio sobre el tema de las extensas violaciones de derechos humanos en China.

China ha sido un socio importante para el crecimiento de la NBA como un gigante en la escena deportiva internacional, pero separó a la liga de su emisora estatal después de que el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, enviara un tweet en apoyo de los manifestantes de Hong Kong en octubre pasado. La relación con el gobierno chino aún no se ha reparado, incluso cuando los jugadores y funcionarios permanecen en silencio o esquivan preguntas sobre abusos a los derechos humanos en China.

“La forma en que atienden a China, la forma en que se inclinan ante China, es una vergüenza, francamente”, dijo Trump. “Y ganan mucho más dinero aquí que en China. Pero tenemos un sistema que le permite faltarle el respeto a su sistema y eso es una lástima para ellos. No aprecian lo que tienen aquí”.

