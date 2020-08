¿Por qué Trump no incluyó segundo cheque de $1,200 en sus órdenes ejecutivas?

El sábado en la tarde el presidente Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas en un intento por brindar alivio económico a los estadounidenses que luchan por la pandemia del coronavirus. En sus acciones faltó notablemente la financiación de una segunda ronda de cheques de estímulo.

¿Por qué?

Según CNBC, la razón es porque el Congreso debe autorizar la financiación de los programas federales.

Kris Coz, analista sénior de política fiscal del Centro de Prioridades de Política y Presupuesto, dijo al citado medio: “La Constitución exige que solo el Congreso tenga el poder de la cartera: el presidente no puede gravar y gastar unilateralmente”.

Por lo tanto, un proyecto de ley que incluya una segunda ronda de pagos debe aprobarse en la Cámara y el Senado, y luego ser firmado por el presidente Donald Trump, si los estadounidenses quieren ver un segundo cheque de estímulo.

¿Podría haber todavía una segunda ronda de cheques de estímulo?

El hecho de que Trump no haya incluido nuevos controles de estímulo en su lista de órdenes ejecutivas no significa necesariamente que no se recibirá otro cheque.

Ambos lados del pasillo y la Casa Blanca han expresado su apoyo a otro cheque de estímulo en múltiples ocasiones. De hecho, ambas partes parecen estar de acuerdo en un cheque de $1,200 por cada ciudadano calificado.

La Ley HEALS del Senado, que actualmente está sobre la mesa, propone $1,200 por cada individuo y $500 por cada dependiente.

Tal como está, el problema es que demócratas y republicanos parecen no poder llegar a un acuerdo sobre los parámetros de un paquete de estímulos en general; ambas partes siguen divididas en detalles como el costo total de un paquete de alivios, ayuda estatal adicional y beneficios por desempleo.

En una declaración conjunta el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, insinuaron que las discusiones podrían continuar esta semana con la esperanza de llegar a un consenso.

“Los demócratas reiteramos nuestro llamado a los republicanos para que regresen a la mesa, se reúnan con nosotros a mitad de camino y trabajen juntos para brindar un alivio inmediato al pueblo estadounidense”, se lee en el comunicado. “Se están perdiendo vidas y el tiempo es esencial”.

¿Qué podría suceder después?

En palabras de Forbes, el siguiente paso es esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones entre la Cámara y el Senado. Añaden que “se siente como si las dos partes se estuvieran acercando y es alentador saber que continúan trabajando para llegar a un acuerdo”.

Según CNET, si las negociaciones continúan esta semana, es posible que se lleve a cabo una votación el martes o miércoles. Si la Cámara vota el martes, entonces el Senado puede votar el miércoles, y Trump podría convertir el proyecto de ley en ley antes del 13 de agosto.

El lunes por la mañana, el secretario Steven Mnuchin dijo: “Creo que hay un compromiso si los demócratas están dispuestos a ser razonables. Todavía quedan muchas cosas por hacer y sobre las que hemos acordado… Estamos preparados para poner más dinero sobre la mesa”.

El funcionario añadió que si se puede llegar a un “acuerdo justo”, la administración Trump “lo hará esta semana”.

