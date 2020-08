El duro discurso de Michelle Obama contra Donald Trump

Michelle Obama, exprimera dama de los Estados Unidos y esposa de Barack Obama abrió este lunes la Convención Nacional Demócrata, en una sesión virtual como medida alternativa a la pandemia del coronavirus. Fue precisamente ella, quien brilló ante los medios de comunicación y se hizo viral por medio de las redes sociales gracias a su potente y apasionado discurso que salvó la sesión de este lunes. En sus palabras, Michelle Obama habló claro y fuerte, y no dudo en afirmar que Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, quien sucedió la gestión de su esposo, era el “presidente equivocado” para el país. Por ello, invitaba a los norteamericanos a votar Joe Biden el próximo 3 de noviembre.

“Permítanme ser lo más honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que podía hacer el trabajo, pero claramente lo supera. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros”, aseguró Michelle Obama.

En un Estados Unidos que se ha visto altamente afectado por la pandemia del coronavirus que deja una cifra de más de 170.000 muertos y tras los actos de racismo en el país luego de la atroz muerte de George Floyd el 25 de mayo y el asesinato de Breonna Taylor el 13 de marzo, la abogada afirmó que “Buscamos en la Casa Blanca algún tipo de liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía”, una dura crítica a la gestión del actual mandatario y al panorama sombrío del país.

‘VOTEN’

Durante la reproducción de su discurso, Michelle Obama llevaba puesto un collar dorado en el que podía leerse la palabra ‘VOTA’, para incentivar a los americanos a pronunciarse en las urnas en el mes de noviembre. De acuerdo a información de CNN, el collar fue hecho a la medida para Obama y elaborado por la marca de joyas BYCHARI una marca fundada en 2012 por Chari Cuthbert. De acuerdo a la página web, el collar podría costar $295.00 dólares.

En su mensaje, Michelle Obama afirmó que había que votar como pasó en 2008 y 2012. “Tenemos que presentarnos con el mismo nivel de pasión y esperanza por Joe Biden. Tenemos que votar temprano, si podemos en persona. Solicitar nuestras boletas por correo ya mismo y enviarlas de regreso inmediatamente. Hacer un seguimiento para asegurarnos de que fueron recibidas. Y luego, asegurarnos de que nuestros amigos y familiares hagan lo mismo. Joe no es perfecto, pero sabe lo que se necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar un país” aseguró Obama. Una muestra clara de apoyo para Joe Biden, quien fue por ocho años el exvicepresidente de su esposo.

La respuesta de Donald Trump

Por su parte el presidente Trump se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter a las palabras de Obama. En el mensaje el mandatario afirmó que ‘él no estaría en la Casa Blanca, sino hubiera sido por lo que hizo su esposo’.

“Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Banca, sino fuese por lo que hizo su esposo, Barack Obama. La administración ObamaBiden fue la más corrupta de la historia, incluyendo el hecho de que los atraparon ESPIANDO MI CAMPAÑA, el mayor escándalo político en la historia de nuestro país. Se llama traición, y más. ¡Gracias por tus muy amables palabras, Michelle!”.