Barack Obama aseguró que Donald Trump estaba dispuesto a “derribar la democracia para ganar”

En la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama realizó su discurso de intervención desde el museo de la revolución estadounidense en la ciudad de Filadelfia, cuna de la democracia, pues allí se firmó la Constitución de Estados Unidos. Al igual que su esposa Michelle Obama, el que fue el presidente de los norteamericanos desde el 2009 hasta el año 2017, mostró en sus palabras el apoyo hacia el candidato demócrata Joe Biden – quien fue su vicepresidente por ocho años – y arremetió fuertemente en contra de su sucesor, Donald Trump.

El expresidente de los estadounidenses advirtió que Trump sería capaz de pasar por encimar de la democracia con tal de ganar las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, afirmando que “Deberíamos esperar que el presidente fuera garantía de la democracia. Deberíamos esperar que, con independencia del ego, la afición o las creencias políticas, el presidente tenga el deber de preservar, proteger y defender las libertades y los ideales americanos. Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar”. Dijo Obama, quien agregó que había que votar por la formula Biden – Harris. “Tenemos que trabajar para reforzarla la democracia en estos 76 días hasta las elecciones y votar como nunca antes por Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris”.

.@JoeBiden made me a better president. I’m asking you to believe in his and Kamala’s ability to help make us a better country. More importantly, I’m asking you to believe in your own and to help them, in this election and beyond. https://t.co/YYEAFxx4nW

— Barack Obama (@BarackObama) August 20, 2020