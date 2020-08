¿Cómo puede comunicarse con una persona real en el IRS este 2020?: Paso a paso aquí

La fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos, originalmente establecida para el 15 de abril, llegó aproximadamente al mismo tiempo en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se enfrentaba al impacto de la pandemia de coronavirus en los EE.UU.

Paralelamente a su tarea anual de recaudar impuestos, también se le pidió al IRS que distribuyera los pagos de impacto económico (cheques de estímulo) a los estadounidenses en todo el país. Por eso se complicaron los procesos y se generaron muchos inconvenientes.

A medida que los centros en todo el país cerraron y los agentes fueron enviados a casa, millones de reembolsos de impuestos con un promedio de aproximadamente $2,973 cada uno, según el IRS, se retrasaron en su distribución.

El IRS es un reconocido laberinto digital para aquellos que están tratando de comunicarse con una persona real en busca de ayuda y siguen encontrándose con callejones sin salida generados por la computadora.

Aquí ofrecemos la guía paso a paso para ayudarlo a comunicarse con un funcionario real sobre el estado de su declaración de impuestos federales y/o reembolso.

I’m convinced that no humans work at the IRS

El IRS está disponible de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. El mejor momento para llamar es temprano en la mañana.

El número de la línea del IRS es 1-800-829-1040.

Cuando marque, le pedirá que confirme su idioma; para elegir inglés, presione 1.

Luego, la guía le informará sobre los pagos de intereses que puede recibir en su reembolso de impuestos si se depositó después del 15 de abril.

La siguiente opción le informará que “escuche atentamente, ya que nuestras opciones de menú han cambiado”. Estas opciones de menú están vigentes al 25 de agosto de 2020.

Después de eso, querrá seleccionar la opción que comienza, “Impuestos sobre la renta de las personas físicas, ley de reforma tributaria o cálculo de la retención del impuesto sobre la renta…” y debe presionar 2.

Después de esta opción, querrá seleccionar la opción que pregunta acerca de un “formulario enviado” y una “transcripción de impuestos”, y presione 1.

Para seleccionar la siguiente opción, “Para todas las demás preguntas”, presione 3.

Para seleccionar la siguiente opción – “Para todas las demás preguntas” – presione 2.

El sistema automatizado le pedirá su número de seguro social dos veces. Ignórelo cada vez.

Después de eso, el sistema le dará la opción de hablar con alguien sobre impuestos comerciales o personales. Querrá seleccionar impuestos personales y presionar 2.

Para seleccionar la siguiente opción – “Para todas las demás preguntas” – presione 4.

Aquí están todas las opciones nuevamente en su totalidad: 1, 2, 1, 3, 2, 2 y 4.

Luego le dará un tiempo de espera y después de eso, debería poder hablar con una persona en vivo. Debido a que tantas personas llaman para solicitar reembolsos de impuestos y cheques de estímulo, de 30 minutos a una hora es una buena estimación del tiempo que puede esperar estar en espera.

En ciertos momentos, la automatización del IRS le informará que los tiempos de espera son demasiado largos y colgarán.

I have spent 4 days trying to call the #IRS & aside from the hours of time on hold, I've been nothing but misdirected & hung up on multiple times in the middle of holding. What is with this insane incompetence?!? what is this country coming to?! It's horribly frustrating….

La defensora nacional del contribuyente, Erin Collins, le dijo al Congreso que el IRS tenía una acumulación de 4.7 millones de declaraciones en papel para el año fiscal 2019.

Sin embargo, eso fue a mediados de mayo, aproximadamente dos meses antes de la fecha límite de presentación extendida del 15 de julio, lo que significa que es probable que el número sea aún mayor.

Arizona Central informó que el IRS había “procesado 24 millones menos de declaraciones que el año pasado” el 17 de abril. Esos retrasos han provocado que las líneas telefónicas del IRS se obstruyan con personas que exigen saber dónde están en el proceso sus declaraciones de impuestos y cuándo pueden esperar un reembolso. Y muchos usuarios de Twitter están muy descontentos con los tiempos de espera.

If you have 2 hours 40 minutes and love on hold music, calling the IRS is for you!

Mailed paper checks on 6/16 that had not cleared yet. Got notices w penalties and interest. Was told don’t stop payment as there have been delays processing paper checks. “Give it 8 more weeks” pic.twitter.com/O93F1q1ANQ

— Basin Street Records (@BasinStRecords) August 25, 2020