Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Receso del Senado significa que NO recibirá un cheque de $1,200 o $3,400?

Millones de estadounidenses podrían beneficiarse de un segundo cheque de estímulo de COVID-19. La posibilidad de otorgarlo parecía probable porque tanto demócratas como republicanos indicaron que estaban de acuerdo en el concepto de que enviar una segunda ronda de cheques a los estadounidenses era una buena idea. Y la probabilidad de que los cheques oscilaran entre $1,200 y $ 3,400 para una familia de cuatro se contempló porque los funcionarios dijeron que había un acuerdo general para seguir las mismas pautas de la primera ronda.

Sin embargo, el 13 de agosto, el Senado de los Estados Unidos suspendió sus sesiones hasta Labor Day por su receso de verano sin llegar a un acuerdo.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, le dijo a NBC News que el Senado podría regresar a Washington D.C. si se llegase a un acuerdo. Sin embargo, las dos partes todavía están divididas por la cifra de un billón de dólares, según NBC.

Eso significa que el Congreso no volverá a estar oficialmente en sesión hasta el 8 de septiembre de 2020, según Forbes.

El presidente Donald Trump expidió cuatro órdenes ejecutivas para completar algunos aspectos del paquete de estímulo (como beneficios de desempleo extendidos). Sin embargo, quedan dudas sobre la legalidad de ese enfoque, y las órdenes ejecutivas no incluyeron los cheques de estímulo por COVID-19.

Por lo tanto, la idea de un segundo cheque de estímulo todavía está en el limbo, y parece cada vez menos probable ver ese segundo cheque en agosto debido al receso del Senado.

Esto es lo que necesita saber:

Demócratas y republicanos no han negociado desde las órdenes ejecutivas de Trump

Las dos partes no han negociado en absoluto desde que el presidente Trump expidió sus órdenes ejecutivas el sábado 8 de agosto, según Forbes.

The Hill informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el 13 de agosto que los demócratas no volverán a sentarse con los republicanos a menos que obtengan un billón de dólares. Los demócratas quieren un paquete de estímulo por valor de unos 3,4 millones de dólares, y los republicanos están fijados en 1,1 billones de dólares.

“Cuando estén listos para hacer eso, nos sentaremos”, dijo Pelosi, según The Hill.

Pelosi describió las diferencias de las dos partes como “vastas” y dijo: “No es de extrañar que tengamos una gran diferencia porque esta administración y otros republicanos en el Congreso nunca han entendido la gravedad de esta situación”, informó USA Today.

Pelosi le dijo a Fox News que podría volver a hablar con los republicanos “cuando lleguen a la mesa con 2 billones de dólares”.

El líder de la mayoría del Senado tiene una visión diferente de las negociaciones estancadas

McConnell tuvo una visión muy diferente de por qué las negociaciones no se han reiniciado en serio. Llamó al plan de los demócratas una “propuesta de extrema izquierda completamente irreal” y los acusó de mantener las negociaciones como “rehenes” sobre “elementos ideológicos no relacionados con el COVID”, informó USA Today.

“El orador y el líder no han concedido nada”, dijo McConnell, según el periódico. “No han cedido en sus absurdas demandas. Sus juegos partidistas continúan. Y así el dolor de la nación también continúa “.

Fox News informó que las dos partes no se han reunido en persona durante los seis días posteriores a la ruptura de las negociaciones.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha pedido a los demócratas que negocien, diciendo, según Fox News, “Mi opinión sobre las negociaciones es que estén de acuerdo en las cosas en las que puedan ponerse de acuerdo, la mitad de la legislación que es buena para el público estadounidense, y luego regresen por el resto”.

Este es el original de heavy.com escrito por Jessica McBride.