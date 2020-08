Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes serían elegibles para cheques mensuales de $10,000?

Algunos estadounidenses serían elegibles para recibir $10,000 al mes en ayuda económica si el plan de estímulo de la Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica pasa por el Congreso.

El proyecto de ley fue presentado en mayo por los senadores Kamala Harris, Bernie Sanders y Ed Markey.

Propone pagos mensuales recurrentes a los estadounidenses hasta que termine la pandemia de coronavirus, y para familias de cinco o más, podría significar un pago mensual de $10,000.

Esta propuesta de estímulo no recibió mucho apoyo cuando se presentó: tanto los republicanos como los demócratas han planteado preocupaciones sobre el costo de tal plan. Pero a medida que la pandemia ha continuado librando una guerra contra la economía de Estados Unidos, ha aumentado el apoyo a los pagos mensuales.

A principios de julio, un grupo de 156 economistas escribió una carta abierta en apoyo de la idea. Y ahora, con Harris en la lista de candidatos a vicepresidente en el boleto de Joe Biden, es muy posible que sus planes de estímulo se hagan realidad.

Esto es lo que necesita saber acerca de quiénes serían elegibles para los pagos mensuales, que podrían oscilar entre $2,000 por mes para una persona y $10,000 por mes para una familia de cinco:

