Cheques de estímulo COVID-19: ¿Habrá pagos adicionales de $1,200 o $2,000 con Biden?

¿Joe Joe Biden apoya pagos de estímulo adicionales?, es una pregunta que muchos se hacen en medio de la expectativa de que haya más cheques aprobados.

Técnicamente, la respuesta es que sí, pero el candidato demócrata a la presidencia se ha mantenido extremadamente callado sobre el tema durante toda su campaña. Su decisión de elegir a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula podría indicar cómo se siente sobre los pagos de estímulo, ya que ella tiene una postura abierta en apoyo de brindar más alivio económico al pueblo estadounidense.

La Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica, introducida por Harris y otros dos senadores en mayo, enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten su declaración de impuestos conjuntamente, junto con $2,000 adicionales por cada hijo, hasta tres hijos máximo.

People are losing their homes. Millions have already lost their paychecks. Our country is in crisis.

The virus isn’t taking a break — Republicans shouldn’t either. The House did their job. President Trump, bring the Senate back and pass a relief bill. Now.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 14, 2020