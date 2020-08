Cheques de estímulo segunda ronda: ¿Aprobará Trump pagos de $1,200 y $3,400 por orden ejecutiva?

El presidente Donald Trump planteó previamente la idea de un monto de $1,200 a $3,400 para los segundos cheques de estímulo por COVID-19 para los estadounidenses que califiquen, y la cifra más alta se destinaría para una familia de cuatro miembros.

Sin embargo, ahora que los demócratas del Congreso y los republicanos no lograron llegar a un acuerdo sobre el segundo plan de de estímulo antes del final de la sesión de verano, ¿Podrá Trump aprobar los cheques por orden ejecutiva?

Trump ha indicado que la respuesta es NO.

A medida que se corrió la voz de que el impase seguía en el Congreso, el equipo del presidente y el propio presidente dejaron en claro que quiere usar las órdenes ejecutivas para hacer parte del plan de ayuda por su cuenta. Sin embargo, Trump NO mencionó específicamente los cheques de estímulo al discutir esas órdenes ejecutivas.

Eso no significa que el Congreso no encontrará una manera de hacer que los cheques de estímulo estén en manos de los estadounidenses nuevamente (aunque las negociaciones parecen haber terminado mal y se rompieron), pues los cheques no parecen estar en la mesa de órdenes ejecutivas ahora mismo.

Según Newsweek, eso se debe a que existe un límite a la autoridad de la orden ejecutiva presidencial y los cheques de estímulo adicionales probablemente requieren una acción legislativa.

El principal obstáculo para usar una orden ejecutiva para aprobar cheques de estímulo: “La constitución pone el control del gasto federal en manos del Congreso, no del presidente”, según Al-Jazeera. Trump usó dinero en el presupuesto del Pentágono para financiar parte de su muro fronterizo aprobado de emergencia nacional para sortear esta cuestión de financiamiento, informa el sitio web.

Upon departing the Oval Office for Ohio, I’ve notified my staff to continue working on an Executive Order with respect to Payroll Tax Cut, Eviction Protections, Unemployment Extensions, and Student Loan Repayment Options. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020

También hay dudas sobre si el presidente puede usar órdenes ejecutivas para hacer algunas de las otras cosas que ha anunciado en redes para brindarles a los estadounidenses un alivio de estímulo.

Los republicanos y los demócratas en general habían acordado que los estadounidenses deberían obtener otro cheque de estímulo por la misma cantidad que la última vez (con más dependientes adultos que califiquen para un pago). El problema es que la propuesta está en el plan de ayuda más amplio que contiene otras cosas en las que no están de acuerdo (como el costo fiscal general del paquete y cuánto deberían ser los beneficios de desempleo adicionales por la pandemia).

En un tuit del 31 de julio, Trump escribió: “¡Los demócratas están reteniendo los cheques de $1,200 a $3,400 (para una familia de cuatro) que estaban listos para ser enviados!”

Esto es lo que necesita saber:

Trump enumeró muchas cosas que planea hacer en los próximos días, pero los cheques de estímulo no fueron una de ellas

Trump, en una conferencia de prensa el 7 de agosto, señaló una lista de cosas que planea hacer por su cuenta. “Mi administración continúa trabajando de buena fe para llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso para extender los beneficios por desempleo, brindar protección contra los desalojos … trágicamente, Nancy Pelosi y Chuck Schumer continúan existiendo con políticas radicales de izquierda que no tienen nada que ver con el virus de China, ”Dijo Trump.

Si los demócratas no están de acuerdo con un compromiso, dijo Trump, “actuaré bajo mi autoridad como presidente para brindarles a los estadounidenses el “alivio” que necesitan. Luego dijo que “aplazará el impuesto sobre la nómina por un período de 6 meses hasta el final del año, retroactivo al 1 de julio”. Dijo que también planea “mejorar los beneficios por desempleo hasta fin de año” y “diferir los pagos de préstamos estudiantiles y condonar intereses hasta nuevo aviso”, así como “extender la moratoria de desalojo”. Trump no mencionó una segunda ronda de cheques de estímulo en los comentarios.

Según Constitution Daily, “una orden ejecutiva es una directiva del presidente que tiene el mismo poder que una ley federal”.

Según la American Bar Association, “Las órdenes ejecutivas no son legislación; no requieren la aprobación del Congreso y el Congreso no puede simplemente revocarlos. El Congreso puede aprobar leyes que dificulten, o incluso imposibiliten, el cumplimiento de la orden, como la eliminación de fondos. Solo un presidente estadounidense en ejercicio puede revocar una orden ejecutiva existente emitiendo otra orden ejecutiva a tal efecto”.

Otros miembros del equipo de Trump están presionando para obtener órdenes ejecutivas

Según Forbes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, han dicho que “recomendarán oficialmente que el presidente Trump firme órdenes ejecutivas sobre seguro de desempleo, desalojos y préstamos para estudiantes”. La lista, nuevamente, no incluyó cheques de estímulo.

“El jefe y yo recomendaremos al presidente basándonos en nuestra falta de actividad hoy para seguir adelante con algunas órdenes ejecutivas”, dijo Mnuchin, según Forbes.

“Vamos a tomar órdenes ejecutivas para tratar de aliviar parte del dolor que la gente está experimentando”, dijo Meadows, según CNN. “Esta no es una respuesta perfecta. Seremos los primeros en decir eso, pero es todo lo que podemos hacer y todo lo que el presidente puede hacer dentro de los límites de su poder ejecutivo y lo vamos a alentar a que lo haga “. CNN informó que los demócratas planean desafiar las órdenes ejecutivas de Trump en los tribunales.

Este es el artículo original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.