Cheques de estímulo COVID-19: ¿Se reanudarán las negociaciones pronto?: esto cree Mnuchin

Se ha hablado mucho sobre una segunda ronda de cheques de alivio, pero entre los republicanos y los demócratas nada ha resultado. A pesar de ello, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que la Administración Trump está dispuesta a reanudar las conversaciones con los demócratas sobre los pagos de $1.200 dólares.

En una entrevista con CNBC, Mnuchin dijo que incluso se podría agregar más dinero a su plan de ayuda para llegar a un acuerdo.

“El presidente está decidido a gastar lo que necesitemos gastar. … Estamos preparados para poner más dinero sobre la mesa”, dijo el funcionario durante una entrevista en Squawk on the Street.

El problema es que los republicanos no quieren gastar más de $1 billón para ofrecer alivio a los estadounidenses y los demócratas piden $3 billones para ayudar a los afectados por la pandemia de COVID-19 a recuperarse. Mnuchin dijo en su entrevista que, sin embargo, los demócratas ahora están “dispuestos a comprometerse” y reducir sus montos.

Treasury Secretary Steven Mnuchin: We're prepared to put more money on the table

“Nuevamente, si podemos conseguir un trato justo, estamos dispuestos a hacerlo esta semana”, agregó Mnuchin.

El 8 de agosto, el presidente Trump firmó cuatro acciones ejecutivas para extender los beneficios de desempleo y la cobertura para quienes buscan ayuda. Según Forbes,se redujo el pago de desempleo semanal extra de $600 a $400, los pagos de préstamos estudiantiles federales aún están en espera, a los inquilinos se les ofrece protección contra el desalojo y se difieren los impuestos sobre la nómina.

A pesar de que Trump prometió que su proyecto de ley “aseguraría que los inquilinos y los propietarios de viviendas puedan permanecer en sus casas”, su orden ejecutiva no establece explícitamente nada sobre la prohibición de los desalojos para los propietarios de viviendas con hipotecas federales.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden emitió un comunicado a The Hill, diciendo que no está de acuerdo con las órdenes ejecutivas de Trump, calificándolas de “una serie de medidas a medias”.

“Esto no es el arte del trato”, dijo Biden. “Este no es un liderazgo presidencial. Estos pedidos no son soluciones reales. Son solo otra estratagema cínica diseñada para desviar la responsabilidad. Algunas medidas hacen más daño que bien”.

El demócrata agregó que Trump no se está asegurando de que haya “protecciones o garantías de que el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social se complete”.

La pandemia del COVID-19 golpeó la economía estadounidense con algunos impactos duros y no muestra ningún signo de mejora. Según CNN, 30 millones de personas están recibiendo prestaciones por desempleo y la tasa de desempleo es la más alta desde la Gran Depresión. Solo el 18% de las pequeñas empresas están abiertas y la gente no está comprando tanto, y el gasto de los consumidores bajó un 8% desde enero.

El economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, dijo que los esfuerzos de Trump para ayudar a que la economía se recupere son mediocres.

“No le van a hacer ningún bien a nadie aquí y ahora”, dijo Zandi a Reuters sobre las órdenes ejecutivas de Trump.

Segundo cheque Estímulo $1,200 Aprobado ¿Cuándo llegará?

Zandi agregó que la exención de préstamos estudiantiles federales que Trump está tratando de extender hasta fines de 2020 tampoco es tan sustancial.



“Para los estudiantes eso es un gran problema, pero para la macroeconomía en una crisis, realmente no es significativo”, dijo.

Esta es la versión original de Heavy.com