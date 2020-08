Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Podrían trabajadores indocumentados obtener $1,200? [ACTUALIZACIÓN]

Un puñado de demócratas de la Cámara presionó el viernes para que se emitan cheques de estímulo para los inmigrantes no autorizados que pagan impuestos, luego de que casi 200,000 fueron excluidos en la primera ronda.

Los 34 miembros expresaron en una carta a los principales demócratas y republicanos del Congreso que era “desafortunado” que el paquete de estímulo anterior de 2 billones de dólares pasara por alto a los que usan números de identificación de contribuyente individual, informó el New York Daily News.

Los números de identificación se utilizan solo para ciertos no residentes, según el sitio web del Servicio de Impuestos Internos:

Un ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, es un número de procesamiento de impuestos que solo está disponible para ciertos extranjeros no residentes y residentes, sus cónyuges y dependientes que no pueden obtener un Número de Seguro Social (SSN). Es un número de 9 dígitos, que comienza con el número “9”, formateado como un SSN (NNN-NN-NNNN).

Según la Ley CARES, el paquete de 2,2 billones de dólares firmado en marzo, solo se cubría a los inmigrantes con números de seguro social que cumplían con “ciertos requisitos de residencia”, agregó Vox. Debido a esto, muchos inmigrantes no autorizados, así como los titulares de visas temporales, se perdieron los pagos de $1,200.

Immigrants have been left out of COVID relief legislation.

This leaves millions, many of whom are on the frontlines fighting #COVID19, at further risk.

This is dangerous and irresponsible. #ProtectAllImmigrants #ProtectAllWorkers #HEROESActNOW https://t.co/4ytMEiVI7H

— SEIU (@SEIU) August 1, 2020