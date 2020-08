Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué Pelosi no apoya proyecto de ley ‘Skinny’? ¿Da pagos de $1,200?

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que no está de acuerdo con la idea de una versión reducida, o más delgada, de un proyecto de ley de alivio de estímulo COVID-19.

La líder demócrata le dijo a Judy Woodruff en PBS NewsHour, el jueves, que no creía que un paquete simplificado de alivio, como el llamado Skinny bill, que está rodando, fuera beneficioso o estratégico para los estadounidenses.

“No creo que estratégicamente sea hacia donde deberíamos ir ahora, porque a los republicanos les gustaría aprobar algo así y decir que se olviden de otras prioridades demócratas”, expresó Pelosi a Woodruff.

Los republicanos del Senado de los Estados Unidos sugirieron recientemente una versión de “proyecto de ley delgado” de su paquete de ayuda de $1 billón de dólares, después de que ambas cámaras no lograran llegar a un acuerdo antes de la fecha límite autoimpuesta del 7 de agosto, informó anteriormente Heavy.

