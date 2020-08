Cheques de estímulo COVID-19: ¿Darán cheques de $1,200 o $2,000 en el 2021?

A pesar de las fallidas negociaciones alrededor de un nuevo paquete de estímulos por el COVID-19, que incluya un segundo cheque de ayuda, con montos que según diferentes proyectos de ley en el Senado, oscilan entre los $1,000 (Marcos Rubio), $1,200 (Ley Héroes) y $2,000 mensuales (Kamala Harris) hasta el momento muchos estadounidenses todavía tienen esperanzas de que antes de que acabe el 2020 les llegará un dinerito extra.

Pero, de acuerdo al comportamiento que han tenido los republicanos y la falta de consenso con los demócratas, e incluso la decisión de Trump de resolver asuntos de vital importancia como el seguro de desempleo, y préstamos a negocios, a través de órdenes ejecutivas, los menos optimistas han empezado a considerar que el chequecito no llegará este año.

Con suerte, dependiendo los resultados en las elecciones de noviembre, no solo sobre la Presidencia sino también sobre la conformación del Senado, hoy controlado por los republicanos, el alivio que millones están esperando, literalmente para poder sobrevivir, pudiera darse en el 2021.

Jeff Rose, un colaborador de Forbes, que ha seguido paso a paso el tema de los cheques de estímulo, mostró su desanimo, a través de un artículo que resume su sentir en el título: “Lo siento América, pero el segundo cheque de estímulo puede no darse, después de todo”.

El experto en finanzas, destacó que ante el paso de los días, sin que se vislumbre en el horizonte una luz de regreso a conversaciones, “la probabilidad de recibir esos pagos se vuelve cada vez más cuestionable“.

Rose admitió estar tan confundido sobre el tema, como millones de estadounidenses, pues aunque republicanos y demócratas y el propio presidente Trump, han mencionado estar de acuerdo en la emisión de otro cheque de estímulo, pensaba que la aprobación del alivio era “inevitable”, pero no ha ocurrido. Además, abruptamente ahora lo único que parece estar sobre la mesa de los republicanos es un proyecto de ley más pequeño, llamado “Skinny bill”, que no ofrece cheques de ayuda por ningún lado.

Aunque las ilusiones de los más positivos es que el 8 de septiembre, cuando el Senado regrese de su receso de verano, pudieran aparecer con alguna propuesta mejor, que incluya los cheques de estímulo, tambien hay quienes consideran que eso no ocurrirá.

“Es posible que las semanas se conviertan en meses, relegando un nuevo paquete de estímulo a aprobarse con cheques emitidos justo antes del día de las elecciones, o no. Después de todo, el Senado ha sorprendido a muchos al no actuar hasta este punto”, destacó el experto de Forbes.

The coronavirus does not care about the election. Struggling Americans need our help now, and that can only happen if Washington Democrats stop playing games and actually help the American people. pic.twitter.com/Xy2ixCAE7A — Leader McConnell (@senatemajldr) August 24, 2020

“En este punto, no se emitirán cheques de estímulo en agosto. Existe una pequeña posibilidad de que salgan en septiembre. Lo más probable es que se apruebe una ley en algún momento de septiembre y que los cheques se emitan en octubre. Si el momento es, justo antes de las elecciones, será intencional o accidental, será tema de debate futuro”, destacó Rose. “Sin embargo, un hecho parece razonablemente seguro: si no se aprueba un segundo paquete de estímulo y no se emiten cheques en octubre, la próxima mejor esperanza será el 2021”, agregó.



El fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, siguió insistiendo en volver a la mesa pronto para negociar.

“Estamos comprometidos en un debate no solo sobre dólares y centavos. Se trata de valores y sentido común”, dijo la líder demócrata.

100 days ago the House passed the #HeroesAct to deliver assistance to our frontline workers, provide further direct help to families, invest in our testing capacity, and support local communities. We need the Senate to step-up and get folks the help they need! #FamiliesFirst pic.twitter.com/Ra2mYlBGhb — Rep. Derek Kilmer (@RepDerekKilmer) August 23, 2020

Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConell sigue culpando a los demócratas por la no aprobación de los alivios, pero los demócratas no han cedido ante las ofertas de la mayoría que según Pelosi resultan insuficientes para capotear la crisis actual que ha dejado el COVID en millones de familias, entre ellos 28 millones de desempleados.

“Al coronavirus no le importan las elecciones. Los estadounidenses que luchan necesitan nuestra ayuda ahora, y eso solo puede suceder si los demócratas de Washington dejan de jugar y realmente ayudan al pueblo estadounidense”, dijo el líder republicano en su cuenta de Twitter.

