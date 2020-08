Cheques de estímulo COVID-19: ¿es probable que no se obtenga el cheque de $1,200 en agosto?

Varias familias han tenido problemas financieros en medio de la pandemia del coronavirus, pero es poco probable que otro cheque de estímulo de $1,200 llegue a las cuentas bancarias este mes.

Según KTLA5, los millones de estadounidenses que esperan una segunda ronda de cheques de ayuda “probablemente” tendrán que esperar hasta septiembre. Añaden que “si se puede llegar a un acuerdo o no, otro cheque sigue siendo un gran ‘si’ en este momento”.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #NoticieroUnivision #COVID19 #AyudaEconomica 2020-06-25T00:55:28Z

Si bien es posible que las conversaciones se reanuden esta semana y que un proyecto legislativo se convierta en ley para fines de esta semana, los republicanos y demócratas han dejado en claro que han llegado a un punto muerto en lo que respecta a las negociaciones de ayuda. Y cuanto más se tarde en llegar a un compromiso, más tiempo se necesitará para emitir controles de estímulo.

Trump emitió cuatro órdenes ejecutivas

El 8 de agosto, el presidente Donald Trump emitió cuatro órdenes ejecutivas. Notablemente ausente de sus acciones estuvo otra ronda de cheques de estímulo, ya que los fondos federales deben ser autorizados a través del Congreso, según KTLA5.

89 days ago, @HouseDemocrats passed the #HeroesAct – including critical funding to feed children & families struggling to make ends meet. They deserve real solutions – not Leader McConnell’s minuscule proposal. #MSNBCLive pic.twitter.com/XUFOo4CoWk

Para que los estadounidenses vean otro cheque, ambos lados del pasillo (demócratas y republicanos) deben llegar a un acuerdo sobre los detalles de un paquete de estímulo. Esa legislación debe luego ser firmada por Trump para convertirse en ley.

Desafortunadamente, Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, está fuera de la oficina esta semana, lo que retrasa aún más las discusiones.

Además, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, anunció el 10 de agosto que la Cámara no llevará una votación al piso hasta el 14 de septiembre. Sin embargo, agregó que “La Cámara sigue estando en aviso de 24 horas para volver a votar sobre la legislación relacionada con el COVID”.

Como informó Axios, el Senado permanecerá en sesión esta semana. Sin embargo, no se han programado votaciones en la plenaria en este momento.

Los negociadores no se reunieron el lunes ni el martes

El hecho de que los negociadores no se reunieran durante el fin de semana, ni el lunes ni el martes, según Forbes, sugiere que el Congreso está paralizado en lo que respecta a las negociaciones del paquete de ayuda.

En palabras de Forbes: “en lugar de más negociaciones, los políticos están intensificando la retórica política y culpando a la otra parte por los retrasos”.

Americans need relief, and that means focusing on what’s directly related to COVID-19: Kids, jobs, healthcare, and legal protections for re-opening.

I applaud the President for taking action during this emergency to get help to Americans who are struggling. pic.twitter.com/5xatB6FalX

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 12, 2020