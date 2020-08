Cheques COVID-19: ¿Todavía no te llega tu reembolso de impuestos del IRS?: ¿Qué hacer y qué no?

A medida que la economía nacional y las personas continúan siendo golpeadas por la pandemia del coronavirus, muchos tienen las esperanzas puestas en lo que ven como una bendición para sus cuentas bancarias: el reembolso de los impuestos.

Pero aunque la fecha límite extendida (15 de julio) para la presentación de impuestos ya pasó, muchas personas han estado esperando sus reembolsos de impuestos desde la fecha límite original, el 15 de abril; este es el caso, incluso con las personas que presentaron una declaración electrónica, lo que el IRS generalmente dice que solo debería resultar en una espera de tres semanas para las declaraciones.

Arizona Central informó que el IRS había “procesado 24 millones de devoluciones menos que el año pasado” el 17 de abril, y el Wall Street Journal informó que al 4 de julio, la acumulación se había reducido a 7.8 millones.

If you’re owed a refund, file an #IRS tax return as quickly as possible. The easiest and fastest way to file from home for free is using #IRSFreeFile: https://t.co/3byJqk9fiF pic.twitter.com/xGlJ858xwM — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) May 17, 2020

Si usted es uno de los 7.8 millones que todavía están esperando un reembolso de impuestos, aquí hay algunas cosas que les sugerimos que deben hacer y que no deben hacer, mientras espera que le aseguren sus mejores posibilidades de recibir un reembolso de impuestos rápidamente.

¿Por qué los reembolsos están retrasados este año?

Según un informe que la Defensora Nacional del Contribuyente Erin Collins envió al Congreso, el IRS no estaba preparado en términos tecnológicos y de personal para manejar el golpe doble del 2020. Los efectos de obligar a los agentes del IRS a trabajar a distancia y encargar al IRS la distribución del cheque de impacto económico, y los pagos (de estímulo) han provocado retrasos muy prolongados.

El IRS atrasa por tres meses el pago de impuestos | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Los contribuyentes tendrán hasta el 15 de julio para el pago pero deberán presentar su declaración de impuestos el 15 de abril. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo El IRS atrasa por tres meses el pago de impuestos | Noticias Telemundo youtube.com/c/NoticiasTelemundo 2020-03-20T00:36:26Z

Después de la pandemia, el IRS cerró sus líneas telefónicas de administración de cuentas (asistencia telefónica en vivo), los centros de asistencia al contribuyente (asistencia en persona) y las instalaciones de correo, dejando a las personas solo con el sitio web IRS.gov y un servicio telefónico automatizado para recibir respuestas. (Puede seguir esta guía sobre cómo comunicarse con una persona real en el IRS aquí).

Smart Asset informó que las medidas de prevención de robo de identidad más estrictas también han dado lugar a tiempos de procesamiento más largos.

El portavoz del IRS, Eric Smith, le dio al Washington Post algunas respuestas, aunque no muchas. Sugirió que las personas llamen temprano en la mañana o al final del día y también a la mitad de la semana. También sugirió que las personas visiten los Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) locales, a pesar de que son solo para citas y la mayoría han estado cerrados durante meses, debido a la pandemia.

Según ABC-7, el 8 de mayo se enviaron 94,3 millones de reembolsos por un valor de $255,4 mil millones y el IRS le dijo al canal que espera que el 90% de los reembolsos se emitan en tres semanas o menos, pero “es posible que una declaración de impuestos en particular requiera una revisión adicional y un reembolso podría demorar más. Muchos factores diferentes pueden afectar el momento de un reembolso”.

Are you expecting a tax refund? Check your refund’s status using the “Where’s My Refund” tool from @IRSnews. Be sure you have your Social Security number, filing status, and exact refund amount before filling out the form online. https://t.co/nfRAhTrtsu pic.twitter.com/h0Gp3y2TGf — USAGov (@USAGov) July 25, 2020

Sin embargo, hay una buena noticia: la ley exige que el IRS proporcione a las personas intereses sobre sus reembolsos si esos reembolsos se presentaron en la fecha límite requerida.

¿Qué debe hacer mientras espera?

¿Espera un reembolso de impuestos? Verifique el estado de su reembolso con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” De @IRSnews. Asegúrese de tener su número de seguro social, estado civil para efectos de la declaración y el monto exacto del reembolso, antes de completar el formulario en línea.

Mientras espera su reembolso, también debe usar la herramienta Dónde está mi reembolso (también puede llamar al 800-829-1954). Aunque tiene algunas fallas (las personas informaron que parece estar estancado en la fase de “procesamiento”), es importante poder decirle a un agente del IRS lo que dice la herramienta sobre su reembolso.

Preguntas frecuentes sobre su REEMBOLSO – IRS, 2020No sabe cuándo el IRS le va a dar su reembolso? En este video contestamos algunas preguntas frecuentes por parte de nuestros usuarios, tales como: -Qué tan rápido recibiré mi reembolso? -Pueden asegurarme que a los 21 días recibiré mi reembolso si hago el trámite en línea? -Si llama al IRS le ayudarán a conseguir su reembolso más rápido? -A partir de cuándo puedo empezar a verificar el estado de mi reembolso? Si tiene más preguntas sobre este tema las puede hacer dejándonos un comentario en la parte de abajo o llamarnos al 442-666-1614 para más información. Más servicios de nuestro Tag & Title en Maryland: -Placas para su auto -Taxes -Interpretes para el MVA -Asesoría para obtener la licencia de Maryland -Renovacion de stickers Nos puede llamar al: 442-666-1614 Oficina principal: 706 Crain Highway North, Suite A Glen Burnie MD 21061 Visite nuestro sitio web oficial: http://www.aqgloball.com 2020-03-27T16:14:05Z

También debe asegurarse de que el IRS tenga su dirección actual (información sobre cómo actualizarla disponible aquí) y número de teléfono, en caso de que le envíen una carta solicitando más documentos o información que aún están esperando que usted responda. El IRS anunció recientemente, el 22 de agosto, que suspendería el envío por correo de ciertos avisos (tres tipos que alertarían a las personas que tienen un saldo adeudado).



También puede llamar al IRS para obtener una actualización y preguntar lo siguiente:

-Cuándo se recibió su devolución

-El total estimado del reembolso

-Si el IRS envió avisos

-Si a la declaración le falta información vital

-Si y cuando se recibieron los documentos adicionales que envió

-Una fecha en la que puede esperar recibir su reembolso

Nuevamente, la guía sobre cómo navegar por la automatización y comunicarse con una persona en vivo en el IRS está aquí.

¿Qué no hacer mientras espera?

No vuelva a presentar su declaración de impuestos. Volver a presentar una declaración de impuestos alertará al IRS y probablemente resultará en el rechazo de la segunda declaración presentada. En algunos casos, puede hacer que los agentes del IRS congelen su cuenta hasta que puedan verificar su identidad y trabajar para conciliar las dos declaraciones, según Turbo Tax.

No intente comunicarse con el IRS por correo. Dado que las oficinas de correos ya están experimentando algunos retrasos, de acuerdo con ellos, no hay garantía de que su correo llegue dentro de los plazos establecidos por el IRS. Además, incluso si son recibidos por el IRS, es posible que no haya suficiente personal para examinarlos.

The Washington Post, después de hablar con Smith, dijo: “El IRS dice que no se moleste en escribir para preguntar sobre su devolución, reembolso o pago de estímulo. La agencia no tiene el personal para responder a las preguntas de los contribuyentes”. Si es posible, intente proporcionar cualquier información por teléfono o por fax (la información de fax está disponible aquí).

No se preocupe por tener que asumir cargos por pagos atrasados ​​o multas por cheques sin fondos, si intentó pagar un saldo de impuestos con un cheque enviado por correo entre el 1 de marzo y el 15 de julio, pero el IRS nunca lo cobró.

“Para brindar un trato justo y equitativo, el IRS está brindando alivio de las multas por cheques sin fondos que la agencia recibió entre el 1 de marzo y el 15 de julio debido a demoras en este procesamiento del IRS. Sin embargo, es posible que se apliquen intereses y multas”, afirma el sitio web del IRS.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com