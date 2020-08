Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cuál es la actualización de esta semana?

Ya andamos en otra semana tras las fallidas negociaciones del paquete de alivio que se estaba discutiendo en Washington y los estadounidenses quieren saber si el Congreso ha dado algún paso hacia la emisión de otra ronda de pagos de estímulo por el COVID-19.

Al 25 de agosto, ambos lados del pasillo, tanto demócratas como republicanos, estaban paralizados en los parámetros de un segundo proyecto de ley y, como informó CNET, es probable que las discusiones no se reanuden en medio de la Convención Nacional Republicana, que se extiende hasta el 27 de agosto.

En una declaración del fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo un fuerte pronunciamiento.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #NoticieroUnivision #COVID19 #AyudaEconomica 2020-06-25T00:55:28Z

“Estamos comprometidos en un debate no solo sobre dólares y centavos. Se trata de valores y sentido común”, dijo la líder demócrata.

Pelosi instó a los republicanos a “regresar a la mesa de negociaciones de inmediato”. El Senado está actualmente suspendido hasta después del Día del Trabajo.

Y aunque la expectativa de un nuevo cheque de alivio es grande, existe una gran “posibilidad de que no suceda en absoluto”.

Según Forbes, los tiempos son inciertos y deberíamos “contemplar la posibilidad de que no suceda (nada) en absoluto”.

Forbes señaló que los asuntos que preocupaban cuando se estaba redactando la Ley CARES de marzo pasado, siguen siendo los mismos: el desempleo, la vivienda y la propagación del coronavirus. Estas siguen siendo preocupaciones importantes.

100 days ago the House passed the #HeroesAct to deliver assistance to our frontline workers, provide further direct help to families, invest in our testing capacity, and support local communities. We need the Senate to step-up and get folks the help they need! #FamiliesFirst pic.twitter.com/Ra2mYlBGhb

— Rep. Derek Kilmer (@RepDerekKilmer) August 23, 2020