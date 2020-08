Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué ha pasado con los pagos de $1,200?: ACTUALIZACIÓN

Septiembre está a la vuelta de la esquina y los estadounidenses esperan ansiosamente información sobre un segundo cheque de estímulo del COVID-19.

A principios de este mes, el Congreso tuvo un receso de verano sin haber resuelto los detalles de un paquete de estímulo.

Lo más temprano que se podría llegar a un acuerdo es el 8 de septiembre, cuando el Senado regrese de sus vacaciones, según AS.com.

Incluso si ese fuera el caso, los miembros de la Cámara no regresarán hasta el 14 de septiembre. Es posible que los llamen antes para votar sobre un proyecto de ley de estímulo, pero en palabras de AS.com, “Mirando hacia un potencial acuerdo y el pago posterior, la fecha más temprana posible y más optimista en la que los beneficiarios verían que el dinero llegue a las cuentas sería el 23 de septiembre”.

Pero mientras las conversaciones sobre un paquete de estímulo están estancadas, el plazo para recibir un segundo pago está muy en el aire.

El domingo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo sobre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: “Ella presentó un número, sugiere que vino y, sin embargo, está dispuesta a rechazar $1.3 billones de ayuda para el pueblo estadounidense porque lo haría. más bien, no tienen nada que ceder ante lo que podría ser su fantasía”.

Como Fox describió en un artículo reciente, el problema es que ambos lados del pasillo, republicanos y demócratas, todavía están a $1 billón de distancia de ponerse de acuerdo entre sí sobre cuánto debería costar un paquete de estímulo.

La semana pasada, informó el citado medio, que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, declaró que las discusiones han llegado a un “punto muerto”. Sin embargo, agregó que aún podría haber esperanzas de otro cheque de $1,200.

“Necesitamos otro. El país necesita otro”, informó Fox citando a McConnell.

El viernes, Meadows dijo que el presidente Donald Trump está dispuesto a firmar un proyecto de ley de alivio del coronavirus por $1,3 billones de dólares, según Forbes. Eso significaría que Trump está abierto a “firmar un proyecto de ley de alivio del coronavirus con un aumento de $300 mil millones para la Ley HEALS de los republicanos del Senado, estimada en 1 billón, pero lejos de la demanda de la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi de un proyecto de ley de $2,2 billones”, informó Forbes.

Tanto la Cámara como el Senado, junto con el presidente Donald Trump, han expresado su apoyo a otra ronda de cheques de estímulo. Por lo tanto, tal como está, el problema no surge de acordar un segundo pago, sino de acordar los detalles de un paquete en sí.

En una declaración reciente, Pelosi dijo: “Esperamos que los republicanos se sienten a la mesa y acepten nuestra oferta más baja para salvar las vidas y el sustento del pueblo estadounidense”.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha dicho que el IRS podría comenzar a emitir cheques dentro de una semana si se llega a un acuerdo.

Si el Senado aprueba un segundo cheque de estímulo cuando regresen el 8 de septiembre, y se vuelve a llamar a la Cámara para votar sobre el acuerdo el 9 de septiembre, entonces el Presidente podría firmar el proyecto de ley el día 10 y los primeros cheques podrían enviarse como a principios del 21 de septiembre.



Si ese es el caso, el primer grupo de cheques se emitiría a aquellos que ya hayan presentado sus impuestos de 2018 o 2019. Luego, según CNET, seguirían los beneficiarios del Seguro Social y aquellos que tuvieran la información de su cuenta bancaria archivada con el IRS.

