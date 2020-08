Cheques de estímulo COVID-19: Los $300 semanales de desempleo podrían terminar antes de lo anunciado: ¿Por qué?

Muchos estadounidenses desempleados respiraron aliviados cuando el presidente Trump anunció que el Programa de Asistencia para salarios perdidos (LWA) reemplazaría el suplemento semanal de $600 de beneficios de desempleo que expiró a fines de julio y que se autorizó ahora por $300.

Sin embargo, a algunos les preocupa que el programa se quede sin dinero mucho antes de lo previsto.

Más de dos tercios de los estados de todo el país han sido aprobados para el programa, según FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), y algunos han comenzado a distribuir pagos.

Esto es lo que necesita saber sobre cuándo se espera que finalice el programa y cómo uno de los requisitos de elegibilidad del programa significa que algunos de los estadounidenses más pobres han sido excluidos.

