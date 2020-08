Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Qué va a pasar? Nuevo cronograma de tiempo [ACTUALIZADO]

Las negociaciones sobre el próximo paquete de estímulo se estancaron el viernes 7 de agosto, informó CNN. Los legisladores no están más cerca de llegar a un acuerdo sobre el próximo paquete de estímulo, lo que significa que el próximo cheque de estímulo NO ha sido aprobado. Se suponía que el Congreso entraría en receso del 8 de agosto a septiembre. ¿Qué pasa ahora?

Se espera que Trump anuncie una serie de órdenes ejecutivas durante el fin de semana, incluída una que extienda los beneficios de desempleo, que expiró el 31 de julio. Sin embargo, no se cree que esas órdenes ejecutivas incluyan una relacionada con los cheques de estímulo. Algunos legisladores han indicado que retrasarán el receso de verano para intentar más negociaciones, y otros han dicho que el viernes 7 de agosto era una fecha límite difícil para ellos.

Esto es lo que necesita saber:

Cronograma actualizado para las negociaciones y los pagos de estímulo

“Hacemos un llamado a los negociadores de la Casa Blanca para que se unan a nosotros una vez más en la mesa de negociaciones de hoy para asegurar un acuerdo bipartidista para priorizar a los niños, las familias y los trabajadores”, dijo Pelosi. Mi declaración completa con @SenSchumer aquí

– Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 7 de agosto de 2020

Las vacaciones de verano para muchos legisladores ya se han retrasado, por lo que se podría pensar en la posibilidad de llegar a un consenso para el paquete de estímulo. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, confirmó este retraso a CNN a principios de esta semana. Dijo: “Sin duda estaremos aquí la próxima semana. Veremos qué pasa después de eso”.

Si el Congreso no puede llegar a un acuerdo y finalmente toma vacaciones de verano, los estadounidenses deben saber que su próximo pago de estímulo no llegará antes de mediados de septiembre.

En cuanto a lo que está causando el estancamiento de las negociaciones, parece haber muchos factores. Según Forbes, los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo sobre los temas de beneficios de desempleo mejorados y la ayuda a los gobiernos estatales y locales. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a los periodistas que los republicanos ofrecieron un compromiso sobre los beneficios por desempleo, pero los legisladores demócratas no aceptaron el compromiso.

Trump holds presser discussing possible executive order for additional stimulusPresident Trump discusses coronavirus and a potential stimulus package. Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number one network in cable, FNC has been the most-watched television news channel for 18 consecutive years. According to a 2020 Brand Keys Consumer Loyalty Engagement Index report, FOX News is the top brand in the country for morning and evening news coverage. A 2019 Suffolk University poll named FOX News as the most trusted source for television news or commentary, while a 2019 Brand Keys Emotion Engagement Analysis survey found that FOX News was the most trusted cable news brand. A 2017 Gallup/Knight Foundation survey also found that among Americans who could name an objective news source, FOX News was the top-cited outlet. Owned by FOX Corporation, FNC is available in nearly 90 million homes and dominates the cable news landscape, routinely notching the top ten programs in the genre. Watch full episodes of your favorite shows The Five: http://video.foxnews.com/playlist/longform-the-five/ Special Report with Bret Baier: http://video.foxnews.com/playlist/longform-special-report/ The Story with Martha Maccallum: http://video.foxnews.com/playlist/longform-the-story-with-martha-maccallum/ Tucker Carlson Tonight: http://video.foxnews.com/playlist/longform-tucker-carlson-tonight/ Hannity: http://video.foxnews.com/playlist/longform-hannity/ The Ingraham Angle: http://video.foxnews.com/playlist/longform-the-ingraham-angle/ Fox News @ Night: http://video.foxnews.com/playlist/longform-fox-news-night/ Follow Fox News on Facebook: https://www.facebook.com/FoxNews/ Follow Fox News on Twitter: https://twitter.com/FoxNews/ Follow Fox News on Instagram: https://www.instagram.com/foxnews/om/ 2020-08-08T00:24:04Z

En una conferencia de prensa el 7 de agosto, el presidente Trump enumeró las numerosas cosas que planea lograr mediante una orden ejecutiva; la segunda ronda de pagos de estímulo no estaba en esa lista.

Dijo en parte: “Mi administración continúa trabajando de buena fe para llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso para extender los beneficios por desempleo, brindar protección contra los desalojos … trágicamente, Nancy Pelosi y Chuck Schumer continúan existiendo con políticas radicales de izquierda que no tienen nada que ver con el virus de China “.

¿Qué hay sobre la mesa de negociación en materia de cheques de estímulo? [Cantidad y elegibilidad]

El último paquete de estímulo fue revelado por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a fines de julio. Se llama Ley HEALS (Ley de Salud, Asistencia Económica, Protección de Responsabilidad Civil y Escuelas) e incluye una propuesta de cheques de estímulo idéntica a la primera, que surgió de la Ley CARES en marzo.

La elegibilidad para una segunda ronda de pagos de estímulo se basará en su ingreso bruto ajustado más reciente. La estructura general de los montos del cheque de estímulo, según lo establecido en la Ley CARES, es:

* Los contribuyentes solteros que ganan $75,000 o menos anualmente recibirán $1,200.

* Los contribuyentes solteros que ganan más de $75,000 verán su monto de pago reducido en un 5% del monto que ganan por encima de $75,000, hasta $99,000 como punto de corte.

* Los contribuyentes conjuntos que ganen menos de $150,000 al año obtendrán el beneficio completo.

* Los contribuyentes conjuntos que ganen más de $150,000 verán su monto de pago reducido en un 5% del monto que ganan, hasta el tope de $198,000.

Este es el original de Heavy.com escrito por Caroline Burke.