Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Cómo obtendría pagos mensuales de $10,000?

Una propuesta de cheques de estímulo por parte de tres senadores tiene como objetivo ofrecer pagos mensuales recurrentes a los estadounidenses hasta que termine la pandemia, y para familias de cinco o más miembros, esto podría significar un pago mensual de $10,000.

La Ley de Apoyo a la Crisis Económica Mensual fue introducida en mayo por la Sens. Kamala Harris,Bernie Sanders y Ed Markey. No recibió mucho apoyo cuando se introdujo. Sin embargo, el apoyo a los pagos mensuales ha ido en aumento. A principios de julio, un grupo de 156 economistas escribió una carta abierta en apoyo de la idea. Y ahora, con Harris en la lista de candidatos para Vicepresidente de Joe Biden, es completamente posible que sus planes se materialicen este otoño o en el nuevo año.

En una entrevista transmitida por la web organizada por The Appeal, un sitio web de noticias, Harris abordó los temores sobre cuánto costarían estos pagos mensuales al gobierno de los EE. UU.

Ella dijo, según MSNBC, “Una de las cosas, en primer lugar, que encuentro agotador es aquellos que quieren sugerir, ‘Oh, esto es mucho dinero’, cuando son las mismas personas que aprobaron una ley de impuestos beneficiando al 1% superior y a las corporaciones más grandes de Estados Unidos y como resultado nos va a enfrentar un déficit de $1 billón”.

Esto es lo que necesita saber:

Millions of people across our nation are teetering on a cliff right now. Rent is due tomorrow. Bills need to be paid.

We have the answers already but reckless Republicans won't act: recurring $2k payments, expanded unemployment insurance, and nutrition assistance.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 31, 2020