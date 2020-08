Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Por qué el 7 de agosto es clave para recibir su dinero?

Republicanos y demócratas están negociando los detalles de un segundo paquete de estímulo. Tienen hasta el 7 de agosto, cuando el Senado toma su próximo receso, para llegar a un consenso sobre los parámetros del proyecto de ley.

Sin embargo, en palabras del Washington Post, la fecha de receso de agosto “no parece factible”, y la Cámara de Representantes y el Senado pueden tener que retrasar sus recesos hasta que se apruebe un proyecto de ley.

Ambos lados del pasillo han indicado que han llegado a un acuerdo para una fecha límite, que es el final de esta semana, según CNN. Mnuchin agregó que si los legisladores pueden llegar a un acuerdo antes del viernes, el Congreso podría aprobar la legislación del paquete de ayuda la próxima semana. Si bien algunos legisladores han parecido positivos acerca de llegar a un consenso sobre un proyecto de ley de alivio, CNN informó que fuentes cercanas sobre las conversaciones dijeron que las dos partes siguen “lejos de un acuerdo”.

Si no se llega a un acuerdo antes del viernes, parece poco probable que el Congreso haga una pausa hasta su sesión de septiembre para continuar las negociaciones sobre un paquete, según CNET. Más bien, las discusiones continuarían hasta la próxima semana.

Mnuchin dice que se llegó a un acuerdo en la línea de tiempo: “Traten esta semana de lograr un acuerdo, y la ley de pasará la próxima semana”.

– Erica Werner (@ericawerner) 4 de agosto de 2020

Mnuchin says agreement reached on timeline: Deal this week if they can make one , pass it next week

— Erica Werner (@ericawerner) August 4, 2020