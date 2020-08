Cheques COVID-19: ¿Administración Trump quiere que se apruebe otro pago de $1,200 o no?

Mark Meadows, jefe de gabinete del presidente Donald Trump, dijo el 16 de agosto que la Casa Blanca quiere “dar un cheque de estímulo“. Sería una buena noticia para millones de estadounidenses que han estado esperando un segundo cheque de estímulo del COVID-19, pero hay un gran problema: la Casa Blanca necesita que el Congreso lo apruebe.

Aún así, los comentarios de Meadows, y los comentarios del presidente poco antes, indican la determinación de la Casa Blanca de mantener los cheques de estímulo al frente y al centro del debate público, incluso si los demócratas cambian el enfoque hacia el financiamiento del sistema de correo. Los enfrentamientos sobre estos temas han estancad una segunda ronda de controles de estímulo (cheques).

“Si mis amigos demócratas están todos molestos por esto, regresen a Washington, DC”, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, al programa “State of the Union” de CNN. (Vea el video completo de los comentarios de Meadows en CNN aquí).

“Sigamos adelante y demos un cheque de estímulo para los estadounidenses. Asegurémonos de que las pequeñas empresas estén protegidas con un programa extendido [Protección de nómina] y coloquemos la financiación postal allí. Lo aprobaremos mañana. El presidente lo firmará… Los demócratas están tratando de usar esto para su ventaja política”.

El problema es que ambas partes no han llegado a un acuerdo. Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con elementos de alivios de estímulo, pero la Constitución otorga al Congreso autoridad para financiar, y el presidente no incluyó una segunda ronda de controles de estímulo en esas órdenes. Desde ese momento, los republicanos y demócratas no han hecho movimientos significativos hacia un acuerdo.

Los demócratas quieren $3.4 billones pero están dispuestos a bajarse un billón, y los republicanos querían un paquete de poco más de $1 billón, pero no han llegado a un acuerdo sobre la cifra que se invertirá en el eventual paquete de ayudas.

En general, ambas partes estuvieron de acuerdo en dar a los estadounidenses un segundo cheque de estímulo, en gran parte como el primero ($1,200 por cada persona calificada y $3,400 por una familia de cuatro). Sin embargo, los cheques de estímulo son parte de un plan más amplio y, en eso, las dos partes no se han puesto de acuerdo.

Luego, el Congreso hizo una pausa para su sesión de verano. Se supone que no regresará hasta el Día del Trabajo. Según Fox News, durante el fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió que podría volver a llamar a la Cámara para abordar el problema de la financiación postal, que la administración de Trump ahora está vinculando a una segunda ronda de controles y alivio de estímulo.

Los demócratas en el Congreso están enfocados en obtener fondos para evitar interrupciones en el Servicio Postal de EE.UU., que creen que Trump está utilizando para reducir las posibilidades de elecciones por correo. Por su parte, el presidente se ha centrado en el fraude electoral como una preocupación, así como en oponerse a las boletas universales por correo.

“De manera alarmante, en todo el país, vemos los efectos devastadores de la campaña del presidente para sabotear las elecciones al manipular al Servicio Postal para privar a los votantes del derecho al voto”, dijo Pelosi, según The Washington Post.

El tema del financiamiento postal ha abierto una nueva línea de división importante entre demócratas y republicanos que nuevamente ha estancado las negociaciones que podrían conducir a un segundo cheque de estímulo para los estadounidenses.

Meadows indicó a CNN que Trump “no tiene ningún problema con que cualquiera vote por correo”. Trump se opone a las papeletas universales por correo, dijo Meadows a CNN.

“Con la votación universal por correo (no la votación ausente, que es buena), 2020 será la elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿¿¿¿Retrasar las elecciones hasta que la gente pueda votar de manera adecuada, segura y segura??? ” Trump escribió en Twitter hace unas semanas.

En el programa de CNN, Meadows vinculó la financiación postal al paquete de estímulo, diciendo: “Si los demócratas sienten que esto es un gran problema… pongámoslo con un cheque de estímulo paralos estadounidenses. Se firmará, ya sean $10 mil millones o $25 mil millones o algo intermedio, podemos hacer eso”.

El funcionario añadió en el programa de CNN: “¿Están dispuestos a poner un cheque de estímulo en las manos de todos los ciudadanos estadounidenses? ¿Están dispuestos a hacer eso? Agréguenlo a la reforma postal … si están dispuestos a liderar eso, el presidente está dispuesto a firmarlo”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el sábado en una carta a sus compañeros demócratas que las negociaciones sobre el paquete de estímulo se han visto “complicadas por el desorden total del lado republicano, ya que el presidente Donald Trump contradice a sus propios negociadores y su propia posición”.

Según CNN, Pelosi dijo que uno de los problemas es la disputa por el financiamiento de los gobiernos estatales y locales.

Pelosi escribió en Twitter el 12 de agosto: “Los demócratas se han comprometido. En repetidas ocasiones, le hemos dejado en claro a la Administración Trump que estamos dispuestos a bajar $1 billón si ellos suben $1 billón. Sin embargo, está claro que la Administración aún no comprende la magnitud de los problemas que enfrentan las familias estadounidenses”.



Según Fox8, Pelosi ha dicho que la gente morirá si no se aprueba un paquete de ayuda. Fox 8 informó que ella dijo: “Quizás los confunden con alguien a quien le importan las cosas (son lo contrario)”, cuando se le preguntó si aceptaría un paquete más pequeño. “Ese no es el caso”.

