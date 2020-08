Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: Trump dice que cheques de $3,400 están listos. ¿Por qué no salen?

El presidente Donald Trump mencionó la segunda ronda de cheques de estímulo de COVID-19 en Twitter. Escribió el 14 de agosto que había ordenado al Secretario del Tesoro que se preparara para enviar “pagos directos” a todos los estadounidenses por un monto de $3,400 para una familia de cuatro miembros.

“He ordenado a @stevenmnuchin1 que se prepare para enviar pagos directos ($3400 para una familia de cuatro) a todos los estadounidenses. ¡LOS DEMÓCRATAS ESTÁN RETENIENDO ESTO! ” Trump escribió en el tuit, mencionando al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

Trump continuó: “Estoy listo para que @USTreasury y @SBA envíen pagos de PPP adicionales a las pequeñas empresas que se han visto afectadas por el ChinaVirus. ¡LOS DEMÓCRATAS ESTÁN RETENIENDO ESTO!”.

El presidente agregó: “Estoy listo para enviar más dinero a los gobiernos estatales y locales para salvar puestos de trabajo para la policía, los bomberos, los primeros respondedores y los maestros. ¡LOS DEMÓCRATAS ESTÁN RETENIENDO ESTO! ”

He aquí el problema: Trump no incluyó los cheques de estímulo en su ronda de órdenes ejecutivas hace una semana para lidiar con algunos elementos del paquete de alivio de estímulo que los demócratas y republicanos no pudieron acordar. Cuando las negociaciones entre las dos partes fracasaron, el presidente intervino para usar sus poderes ejecutivos en asuntos como los beneficios de desempleo extendidos y la moratoria de desalojo.

Sin embargo, la Constitución solo otorga al Congreso poder de financiación, por lo que la legalidad de las órdenes ejecutivas de Trump no está clara.

Debido a que Trump no usó, o no pudo dictar una orden ejecutiva para que se aprobaran los cheques de estímulo, su tweet es simplemente un desafío al Congreso para que apruebe un acuerdo que los incluya, y claramente espera extraer un precio político de los demócratas culpándolos de que los estadounidenses no estén recibiendo sus cheques todavía.

Para ser claros, los cheques NO van a aprobarse o expedirse simplemente por el tuit, y las dos partes no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo. De hecho, el Congreso recientemente rompió su receso de verano y no regresará hasta el Día del Trabajo a menos que se llegue a un acuerdo de última hora.

Es probable que se requiera un acuerdo entre los republicanos del Congreso y los demócratas para que se den los cheques de estímulo.

Los $3,400 anunciados por Trump se refieren a la cantidad que ambas partes acordaron generalmente para una segunda ronda de cheques de estímulo pues se seguirían los mismos parámetros que la primera ronda, en su mayor parte. Eso significa que las personas solteras que califiquen recibirían cheques de $1,200.

Sin embargo, como los cheques se incluyeron en un paquete económico más grande que causó divisiones agudas, y finalmente fracasó en las negociaciones, no han podido expedirse.

Esto es lo que necesita saber:

Trump lanzó un video que critica a los demócratas, quienes dicen que están dispuestos a bajar un billón de dólares

Trump compartió un video en Twitter criticando a los demócratas por su plan, aunque dijeron que bajarán $1 billón.

El problema es que, a pesar de la retórica sobre querer llegar a un acuerdo, las dos partes no se han acercado. Los demócratas quieren un paquete valorado en 3,4 billones de dólares y los republicanos se asentaron en alrededor de 1,1 billones de dólares. El problema con los cheques de estímulo es que se han incluido en este paquete más amplio, sobre el que ambas partes ni siquiera pueden ponerse de acuerdo acerca del precio general.

“Si los demócratas están dispuestos a ser razonables, hay un compromiso”, dijo Mnuchin en Fox Business, según Forbes. “Si los demócratas se centran en la política y no quieren hacer nada que tenga éxito para el presidente, no habrá un acuerdo”.

Según Forbes, los demócratas han dicho que podrían aceptar un compromiso por un paquete de alrededor de 2 billones de dólares. Sin embargo, hasta ahora los republicanos no han indicado que estén dispuestos a aumentar el monto, por lo que ambas partes permanecen estancadas.

Las dos partes no han negociado en absoluto desde que Trump dio a conocer sus órdenes ejecutivas el sábado 8 de agosto, según Forbes.

The Hill informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el 13 de agosto que los demócratas no volverán a sentarse con los republicanos a menos que cedan un billón de dólares.

“Cuando estén listos para hacer eso, nos sentaremos”, dijo Pelosi, según The Hill. Pelosi describió las diferencias de las dos partes como “vastas” y dijo: “No es de extrañar que tengamos una gran diferencia porque esta administración y otros republicanos en el Congreso nunca han entendido la gravedad de esta situación”, informó USA Today.

El líder de la mayoría del Senado acusó a los demócratas de mantener negociaciones como “rehenes”

El líder de la mayoría del senador Mitch McConnell calificó el plan de los demócratas como una “propuesta de extrema izquierda completamente irreal” y los acusó de mantener las negociaciones como “rehenes” sobre “elementos ideológicos no relacionados con COVID”, informó USA Today. Trump, en su conferencia de prensa sobre las órdenes ejecutivas, había hecho un argumento similar sobre los demócratas.

“La oradora y el líder no han concedido nada”, dijo McConnell, según el periódico. “No se han movido en sus absurdas demandas. Sus juegos partidistas continúan. Y así el dolor de la nación también continúa “.

Existe un plan para dar a la gente aún más dinero. La propuesta del plan de estímulo de la Ley de Apoyo a la Crisis Económica Mensual fue presentada en mayo por los senadores Kamala Harris (ahora compañero de fórmula de Joe Biden), Bernie Sanders y Ed Markey. Enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten una declaración conjunta, junto con $2,000 adicionales por hijo, hasta tres hijos.

Sin embargo, el plan tendría que pasar por el Senado, que parece centrarse en aprobar cheques que coincidan con las pautas de la primera ronda, si se llega a un acuerdo con los demócratas.

