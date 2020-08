Cheques COVID-19: ¿Administración Trump podría acabar negociación sobre 2do cheque de $1,200?

El jefe de gabinete de la Casa Blanca dio una clara indicación a los demócratas y republicanos del Congreso y advirtió que la Administración Trump podría dejar de negociar los segundos cheques de estímulo COVID-19 de $1,200, si no se llega a un acuerdo antes del 7 de agosto, es decir, hoy viernes.

Los comentarios vinieron de Mark Meadows antes de esa fecha, que es el día en que el Senado generalmente entra en el receso de verano. Las negociaciones sobre un segundo paquete de alivio de estímulos se han reprimido en desacuerdos sobre cosas como, extender los beneficios adicionales de desempleo de $600, y no sobre los cheques de estímulo. Ambas partes han indicado que respaldan una segunda ronda de cheques, pero eso se ha incorporado al plan más amplio sobre el que aún no han llegado a un acuerdo.

“Creo que en este momento vamos a tomarnos en serio la negociación y llegar a un acuerdo en principio”, dijo el jefe de gabinete, Mark Meadows a los periodistas el 5 de agosto, según ABC News. “Me he vuelto extremadamente dudoso de que podamos llegar a un acuerdo si va más allá del viernes”.

We call upon the White House’s negotiators to join us once again at the negotiating table today to secure a bipartisan agreement to put children, families and workers first. Read my full statement with @SenSchumer here: https://t.co/W2ErIwXEAi

El senador demócrata Chuck Schumer respondió a los comentarios de Meadows y dijo, según ABC News: “No nos estamos yendo. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo e instamos al Sr. Meadows a que se siente y continúe trabajando con nosotros y que lo haga todo el tiempo que sea necesario”.

ABC News informó que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, estaba menos obsesionado con la fecha del acuerdo del 7 de agosto, pero Meadows también declaró: “Mi optimismo continúa disminuyendo, a medida que nos acercamos al viernes, y ciertamente caerá al precipicio exponencialmente después del viernes”.

If Democrats will not make a deal, President @realDonaldTrump will pursue executive action in order to extend economic relief for the American people. pic.twitter.com/K8qhdvelzb

El debate se ha desmoronado en gran medida por las diferencias sobre los $600 en beneficios de desempleo incluidos en el segundo paquete general de ayuda. A los republicanos les preocupa que la cantidad incentive a las personas a no trabajar.

Some predicted weeks ago that Democratic leaders did not actually want another bipartisan rescue package to pass, and would sabotage negotiations by refusing to come an inch toward the White House in these talks. Have Americans seen anything at all to disprove that?

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 6, 2020