Cheques de estímulo, primera ronda: ¿Quiénes los recibirán la semana del 3 de Agosto?

Los envíos de los cheques de estímulo por COVID-19 de la primera ronda, la única aprobada hasta el momento, coinciden esta semana con las complicadas negociaciones en el Congreso entre demócratas y republicanos para aprobar un segundo paquete de estímulo económico. ¿Qué sucederá?. Aún es incierto.

Este nuevo paquete incluiría una segunda ronda de pagos a individuos y familias; y otras ayudas, como fondos para centros de salud, pruebas diagnósticas y vacunación de Covid-19 y la reapertura de escuelas. El proyecto es conocido como la

La llamada ley “HEALS”, presentada por los republicanos, pero hasta el momento no se ha logrado acuerdo alguno, situación preocupante pues el Senado entra en receso nuevamente este 7 de Agosto.

Si no hay acuerdo no hay segunda ronda de cheques a la vista hasta que no se apruebe la ley en el Congreso que no sesionará hasta Septiembre nuevamente, y sea firmada como último paso por el presidente.

Por eso, lo único cierto hasta el momento, son los cheques de la primera ronda que se siguen enviando cada viernes de la semana en virtud de la Ley CARES. Si usted clasifica para uno y no lo ha recibido, verifique este calendario.

¿Quiénes recibirán sus cheques de estimulo la semana del 3 de Agosto?

Los contribuyentes que declaren conjuntamente y que tengan ingresos anuales entre $140,001 y $150,000 dólares deberían estar recibiendo por correo ordinario su cheque de estímulo impreso en papel, a partir de la semana del 3 de agosto, según lo dispone el calendario preliminar de distribución del Servicio de Rentas Internas (IRS)

De acuerdo con este calendario los cheques para este grupo de individuos, aprobados bajo la ley CARES– ya empezaron a enviarse desde el viernes 31 de julio por correo postal.

Según este calendario y como reporta La Opinión quedan más de seis rondas de envíos hasta mediados de septiembre, con los últimos pagos en papel previstos para distribución el día 11 de Septiembre.

Repaso del órden de distribución de los cheques

Los cheques en papel comenzaron a ser repartidos el 24 de abril. El orden de entrega se estableció basado en el nivel de ingresos de los beneficiarios. Los estadounidenses menos pudientes se supone que recibieron el cheque primero pues la repartición se hizo en orden ascendente empezando con personas con ingresos de $10,000 dólares o menos.

Las rondas se extienden semanalmente hasta culminar con las parejas con ingresos anuales conjuntos entre $190,001 y $198,000 dólares. Estos últimos grupos seguramente no verán su pago hasta Septiembre.

Verifique el calendario de distribución del IRS

Aquí está nuevamente la lista preliminar de envíos de cheques en papel según el nivel de ingresos que presentó el IRS:

• $10,000 o menos: abril 24

• $10,001 – $20,000: mayo 1

• $20,001 – $30,000: mayo 8

• $30,001 – $40,000: mayo 15

• $40,001 – $50,000: mayo 22

• $50,001 – $60,000: mayo 29

• $60,001 – $70,000: junio 5

• $70,001 – $80,000: junio 12

• $80,001 – $90,000: junio 19

• $90,001 – $100,000: junio 26

• $100,001 – $110,000: julio 3

• $110,001 – $120,000: julio 10

• $120,001 – $130,000: julio 17

• $130,001- $140,000: julio 24

• $140,001 – $150,000: julio 31

• $150,001 – $160,000: agosto 7

• $160,001 – $170,000: agosto 14

• $170,001 – $180,000: agosto 21

• $180,001 – $190,000: agosto 28

• $190,001 – $198,000: septiembre 4

• Resto de cheques: 11 de septiembre

¿Debe notificar al IRS si no ha llegado su cheque?

El calendario anterior no trae mayores especificaciones sobre los posibles retrasos en la llegada del dinero a personas de bajos recursos.

En la mayoría de los casos estos retrasos se pueden deber a que el IRS no tiene información suficiente para procesar los pagos, pero también pudo haberlos enviado en forma de tarjeta débito prepago o EIP Card y muchos las han desechado pensando que se trataba de correo basura.

Si en todo caso si usted califica para un pago de estímulo y su cheque NUNCA llegó, ni por correo, ni por depósito directo a su cuenta registrada con el IRS o en forma de tarjeta débito EIP,

aquí le decimos cómo informar al IRS al respecto.

Como reporta La Opinión, El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes estimó que hasta el 5 de junio 35 millones de pagos de impacto económico no habían sido emitidos.

Entre quienes aún esperan sus fondos se encuentran algunos declarantes de impuestos de 2018 y 2019, receptores de beneficios federales y quienes no declaran renta. También según el IRS algunos beneficiarios de la Seguridad Social que viven en el extranjero y expatriados también podrían estar experimentando retrasos en su cheque.

RECUERDE: Si usted NO presenta una declaración de impuestos porque no gana lo suficiente y tampoco recibe beneficios federales, DEBE utilizar la herramienta para “no declarantes” del IRS para inscribirse para recibir el pago de estímulo ANTES del 15 DE OCTUBRE. Los pagos no son automáticos.

Cómo contactar al IRS por su cheque faltante

Si no está dentro del grupo enumerado arriba, estos son DOS MOTIVOS para contactar al IRS de inmediato:

1.Recibió un correo confirmando el pago pero el dinero no ha llegado.

Si le llegó la carta de notificación por correo, mas NO el pago tu pago debe consultar la herramienta “Get My Payment” en la página web del IRS para comprobar que se ha emitido. Puede iniciar el rastreo de su pago llamando a IRS al 800-919-9835 o presentando el Formulario 3911.

2.Pasaron más de 5 días desde la fecha programada para el depósito directo

La herramienta Obtener mi pago puede informarle cuándo se depositó (o se depositará) su pago en su cuenta bancaria, si la tiene registrada con el IRS.

En caso de haber pasado más de 5 días desde la fecha indicada allí para recibir su pago, el IRS sugiere que verifique primero en su banco para saber si tiene información sobre el depósito.

Llame directamente al IRS

También puede rastrear su pago llamando a la línea de IRS al 800-919-9835 o presentando el Formulario 3911.