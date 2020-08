Cheques COVID-19: ¿Todavía no ha recibido su cheque de $1,200?: ¡esto debe hacer!

Si usted es elegible para un cheque de estímulo y todavía está esperando su dinero, el IRS está reabriendo el período de registro para que las personas que no hayan recibido su dinero aún puedan enviar información y recibir un cheque.

El primer paso es verificar que califique para un cheque de estímulo. Bajo la Ley CARES, los estadounidenses elegibles pueden recibir $1,200 para individuos o $2,400 por pareja casada. Aquellos con dependientes menores de 17 años también son elegibles para recibir $500. Esto también incluye a aquellos que son beneficiarios de Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, Jubilación Ferroviaria, Compensación por Asuntos de Veteranos y Beneficios de pensión, según CNBC. Muchos estadounidenses que entran en la última categoría aún no han recibido su dinero.

Si está seguro de que es elegible para un pago pero aún no ha recibido el suyo, el primer paso es usar este enlace Obtener mi pago para ingresar su información bancaria y de depósito directo.

Si la aplicación Get My Payment muestra queva a recibir un cheque, vale la pena señalar que su pago podría ser una tarjeta de débito. Las tarjetas de débito llegarán en un sobre blanco liso de “Money Network Cardholder Services”, según el sitio web del IRS.

El IRS dice que los pagos de $500 para dependientes se emitirán a mediados de octubre.

Si no presentó impuestos en 2018 o 2019, entonces debe usar la herramienta para no declarantes para reclamar su pago de estímulo.

Según el IRS, la herramienta para no declarantes debe ser utilizada por aquellos que: no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y no reciben jubilación del Seguro Social, beneficios de sobrevivientes, ingresos de seguridad suplementarios (SSI), beneficios de jubilación ferroviaria, o beneficios de Compensación y Pensión de Asuntos de Veteranos (C&P). El IRS agrega que si recibió alguno de los beneficios antes mencionados y no tiene dependientes menores de 17 años, entonces no necesita utilizar la herramienta para personas que no declaran.

Como señala el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS), usar la herramienta para no contribuyentes en lugar de presentar su declaración de impuestos de 2019 podría “retrasar el procesamiento de su declaración de impuestos y recibir cualquier reembolso de impuestos”.

En general, las siguientes personas deben usar la herramienta para no declarantes: si es ciudadano estadounidense o residente permanente, si tuvo un ingreso bruto que no superó los $ 12,200 para 2019 y aquellos que no presentaron una declaración de impuestos para 2018 o 2019 y no estaban obligados a presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta para 2019.

Si su cheque se perdió o se lo robaron qué se puede hacer

Según Forbes, quienes crean que su cheque se perdió o se lo robaron, deben solicitar un “rastreo de pago”.

Esta solicitud debe ser realizada por aquellos que recibieron un Aviso 1444 del IRS y/o aquellos que usan la aplicación Get My Payment del IRS y muestra que su pago fue emitido pero aún no lo ha recibido por correo.



Se puede solicitar un rastreo de pago llamando al IRS al 1-800-919-9835. También puede completar este formulario y escribir EIP en la parte superior de las Secciones I, II. Forbes agrega: “Finalmente, al completar el Número 7 en la Sección I, querrá marcar la casilla que dice ‘individuo’ para indicar el tipo de declaración, e ingresará” 2020 “como el período impositivo al salir la fecha en que presentó sus impuestos en blanco”.

