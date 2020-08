Cheques COVID-19: Nancy Pelosi asegura que acuerdo en el Senado está lejos

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que el Congreso “no” está en camino hacia una segunda ronda de estímulos y cheques por el coronavirus.

Durante los últimos meses, el gobierno ha estado estancado en términos de llegar a un acuerdo sobre cómo canalizar el dinero hacia la economía, según Reuters.

Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, continuaron las conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el sábado 1 de agosto, para trabajar en la búsqueda de un terreno común, agregó el medio.

Republicans always talk about the private sector’s need for certainty. America’s working families deserve the same courtesy. #AMJoy pic.twitter.com/7fusuKHUrz

Pelosi, quien se opone a un acuerdo a corto plazo, dijo el viernes que “rechazó una oferta de la administración del presidente republicano Donald Trump para continuar con los pagos de $600 por solo otra semana“, indicó Reuters. Afirmó que la decisión de hacerlo solo estaría justificada “si está en el camino” hacia un acuerdo, y agregó “no lo estamos”.

Reuters informó que los funcionarios de la Casa Blanca dicen que los demócratas están rechazando las propuestas de Trump para “extender el beneficio por desempleo y una moratoria sobre los desalojos de viviendas que expiró la semana pasada”.

“Lo que estamos viendo es política, como de costumbre, de los demócratas en Capitol Hill”, dijo Meadows, según el medio.

Reuters informó que el paquete fue inmediatamente criticado por “tanto los demócratas, que lo calificaron como demasiado pequeño, como de miembros de su propio partido, que dijeron que era demasiado costoso”.

El presidente Donald Trump está respaldando otro proyecto de ley, según el medio.

El jueves por la noche, funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con líderes demócratas del Congreso para discutir una extensión del beneficio federal de desempleo de $600 por semana, reveló Reuters. La disposición, que busca ayudar a los estadounidenses que perdieron sus empleos debido a COVID-19, expiró el 31 de julio.

Reuters informó que la administración propuso continuar con la disposición durante una semana, citando a una “persona familiarizada con las negociaciones a puerta cerrada”.

Pero Pelosi y Schumer rechazaron la idea, agregó el medio. No están de acuerdo con que la ayuda solo sea por una semana más.

“La Casa Blanca luego propuso reducir el pago semanal de $600 a $400 por los próximos cuatro meses. Si bien eso fue un movimiento hacia las demandas de los demócratas, la fuente dijo que lo rechazaron por ser insuficiente”, escribió Reuters. Pelosi y los demócratas insisten en mantener el bono semanal de ayuda por desempleo en $600, ni un dólar menos.

El sábado, Trump comenzó a tuitear sobre los recortes de impuestos sobre la nómina: el presidente ha impulsado la iniciativa durante meses, informó Pop Culture. Incluso ha insinuado que “sería mejor que otra ronda de pagos de cheques de estímulo directo”.

Republicans tried several ways to extend unemployment benefits. Democrats blocked them all. They're refusing any more COVID relief for anyone unless they get a massive tax cut for rich people in blue states.

The country can’t afford this cynicism. Americans need help now.

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 31, 2020