Cheques COVID-19: ¿Aprobaron el paquete de estímulo el fin de semana?

Este sábado, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas para promover un recorte de impuestos sobre la nómina, la extensión de beneficios por desempleo, una moratoria de desalojo y un alivio a préstamos estudiantiles, según lo dio a conocer Forbes.

Trump emitió una acción ejecutiva menos de 24 horas después de que el Congreso no cumpliera con su fecha límite autoimpuesta del viernes para acordar los detalles de un nuevo paquete de ayuda.

Esto no significa que las negociaciones sobre nuevos estímulo económicos se detendrán necesariamente. En una declaración conjunta el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, emitieron un comunicado que sugería que las discusiones podrían continuar esta semana.

“Los demócratas reiteramos nuestro llamado a los republicanos para que regresen a la mesa, se reúnan con nosotros a mitad de camino y trabajen juntos para brindar un alivio inmediato al pueblo estadounidense”, se lee en el comunicado. “Se están perdiendo vidas y el tiempo es esencial”.

Aún está en el aire si los demócratas y los republicanos podrían llegar a un acuerdo sobre otros aspectos de un paquete de estímulo. En palabras de CNET, “Una nueva ronda de ayuda financiera para las personas que califiquen ahora depende de si se aprobará una nueva ley de estímulo”.

¿Seguirá teniendo lugar una votación?

Según CNET, si las negociaciones continúan esta semana, es posible que se lleve a cabo una votación el martes o miércoles. Si la Cámara vota el martes y el Senado vota el miércoles, entonces Trump podría convertir el proyecto de ley en ley antes del 13 de agosto.

