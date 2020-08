Cheques COVID-19: Legisladora Carmen de la Rosa lanza alerta: Sin pagos de $1,200 “nos va a matar el hambre”

View this post on Instagram

Thank you to everyone that joined us today for our (VERY SUCCESSFUL!!) second Clean Up My Block event. This is only possible because of the hard work of our volunteers, community partners and elected officials. See you all next week! // Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en nuestro (¡MUY EXITOSO!) segundo evento “Limpia Tú Bloque”. Esto solo es posible gracias al arduo trabajo de nuestros voluntarios, las organizaciones comunitarios y oficiales electos. ¡Nos vemos la semana que viene!