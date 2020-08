Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Dijo Trump que los aprobaría?

El presidente Donald Trump, en conferencias de prensa convocadas apresuradamente el 7 y 8 de agosto, anunció una serie de medidas de alivio por COVID-19 que planea tomar en los próximos días. Sin embargo, lo que mucha gente se pregunta es: ¿Dijo que aprobaría una segunda ronda de cheques de estímulo?

La respuesta es NO. El presidente dejó fuera de su lista los cheques de estímulo COVID-19 dentro de las cosas que planea aprobar mediante una orden ejecutiva. Eso puede deberse a que no tiene otra opción debido a las limitaciones de los poderes de esa orden ejecutiva. El Congreso tiene autoridad para financiar y, a menos que Trump tome dinero del presupuesto del Pentágono como lo hizo para el muro fronterizo, (un movimiento muy controvertido vinculado a una declaración de emergencia nacional), el presidente parece tener límites en su capacidad para vincular el gasto monetario a una orden ejecutiva.

Todavía es posible que demócratas y republicanos en el Congreso puedan unirse en un paquete de estímulo más reducido que incluya los segundos cheques de estímulo de COVID-19. El problema ha sido que la segunda ronda de cheques de estímulo se incluyó en un paquete de ayuda más grande y los líderes del Congreso no pudieron ponerse de acuerdo sobre otros puntos, incluido el monto general y la cantidad por beneficios de desempleo extendidos.

El presidente Trump ha indicado repetidamente que apoya una segunda ronda de cheques de estímulo. Por lo tanto, es posible que al Congreso se le ocurra alguna forma de hacerlo. Entonces es poco probable que suceda por orden ejecutiva.

Según Constitution Daily, “una orden ejecutiva es una directiva del presidente que tiene el mismo poder que una ley federal”.

Según la American Bar Association, “Las órdenes ejecutivas no son legislación; no requieren la aprobación del Congreso y el Congreso no puede simplemente revocarlos. El Congreso puede aprobar leyes que dificulten, o incluso imposibiliten, el cumplimiento de la orden, como la eliminación de fondos. Sólo un presidente estadounidense en funciones puede revocar una orden ejecutiva existente emitiendo otra orden ejecutiva a tal efecto”.

Trump hoy anunció que había firmado varias órdenes ejecutivas el 8 de agosto, incluidos $400 adicionales por semana en beneficios de desempleo extendidos.

Trump también dijo que suspenderá algunos pagos de préstamos estudiantiles hasta fin de año, está protegiendo a los inquilinos del desalojo y diferirá los impuestos sobre la nómina de los estadounidenses que ganen menos de $100,000, también hasta fines de 2020. “Ya hemos tenido suficiente”, dijo en la rueda de prensa, en la que criticó a los líderes demócratas en el Congreso. “Vamos a salvar empleos y brindar alivio al trabajador estadounidense”.

Sin embargo, todo eso no incluye los cheques. Trump hizo referencia a ellos, diciendo que estaba dispuesto a firmar de inmediato una legislación si el Congreso la aprueba “proporcionando un pago de ayuda adicional a las familias”. Sin embargo, el Congreso no ha acordado dicha legislación.

Esto es lo que necesita saber:

Trump tiene constancia de que apoya una segunda ronda de cheques de estímulo

El presidente Donald Trump planteó previamente la idea de $1,200 a $3,400 en los segundos cheques de estímulo de COVID-19 para los estadounidenses que califiquen, y la cifra más alta es para una familia de cuatro miembros. El obstáculo es que no puede usar los poderes de la orden ejecutiva para hacerlo. Según Newsweek, eso se debe a que existe un límite a la autoridad de la orden ejecutiva presidencial y los cheques de estímulo adicionales probablemente requieran una acción legislativa.

El principal obstáculo para utilizar una orden ejecutiva para aprobar cheques de estímulo es: “La constitución pone el control del gasto federal en manos del Congreso, no del presidente”, explica Al-Jazeera. Trump usó dinero en el presupuesto del Pentágono para financiar parte de su muro fronterizo aprobado como emergencia nacional para sortear esa cuestión de financiamiento, y fue muy controversial informa el sitio.

También hay dudas sobre si el presidente puede usar órdenes ejecutivas para hacer algunas de las otras cosas que ha anunciado en sus redes para brindarles a los estadounidenses alivio de estímulo.

En un tuit del 31 de julio, Trump escribió: “¡Los demócratas están reteniendo los cheques de $1,200 a $3,400 (para una familia de cuatro) que estaban listos para ser enviados!”.

El 29 de julio, Trump dió una entrevista individual a una estación de televisión local, YourBasin.com. Cuando la periodista le preguntó a Trump: “¿$1.200 dólares son suficientes?” el presidente respondió: “Vamos a ver que en realidad puede ser más alto”.

La periodista también le preguntó a Trump qué tan grandes cree que deberían ser los cheques de estímulo. “¿Qué monto le gustaría ver?” ella preguntó.

“Me gustaría ver uno muy alto porque amo a la gente. Quiero que la gente prospere. Sabe que la economía va a repuntar. Tuvimos un gran número de puestos de trabajo. Se acaba de anunciar que tuvimos excelentes números en ventas minoristas, así que todo esto está mejorando, tuvimos la mejor economía que hemos tenido pero tuvimos que cerrarla porque con esto salvamos millones de vidas, ahora nos estamos recuperando pero tenemos que cuidar de la gente mientras tanto ”, dijo Trump a YourBasin.com.

Trump enumeró muchas cosas que quiere hacer a través de una probable orden ejecutiva, pero los cheques de estímulo no figuran en la lista

Trump, en la conferencia de prensa del 7 y del 8 de agosto, enumeró los instrumentos de ayuda que planea expedir. De manera intencionada, no mencionó los cheques de estímulo.

“Mi administración continúa trabajando de buena fe para llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso para extender los beneficios por desempleo, brindar protección contra los desalojos … trágicamente, Nancy Pelosi y Chuck Schumer continúan insistiendo con políticas radicales de izquierda que no tienen nada que ver con el virus de China, ”Dijo Trump.

“Si los demócratas no están de acuerdo con un compromiso”, dijo Trump, “Actuaré bajo mi autoridad como presidente para brindarles a los estadounidenses el “alivio” que necesitan”. Luego dijo que “aplazará el impuesto sobre la nómina por un período de 6 meses hasta el final del año, retroactivo al 1 de julio”. Dijo que también planea “mejorar los beneficios por desempleo hasta fin de año, diferir los pagos de préstamos estudiantiles y condonar intereses hasta nuevo aviso”, así como “extender la moratoria de desalojo”.

Según Forbes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, han dicho que “recomendarán oficialmente que el presidente Trump firme órdenes ejecutivas sobre seguro de desempleo, desalojos y préstamos para estudiantes”.

“El jefe de gabinete y yo recomendaremos al presidente basándonos en nuestra falta de actividad hoy para seguir adelante con algunas órdenes ejecutivas”, dijo Mnuchin, según Forbes.

“Vamos a tomar órdenes ejecutivas para tratar de aliviar parte del dolor que la gente está experimentando”, dijo Meadows, según CNN. “Esta no es una respuesta perfecta. Seremos los primeros en decirlo, pero es todo lo que podemos hacer y todo lo que el presidente puede hacer dentro de los límites de su poder ejecutivo, pero lo vamos a alentar a que lo haga”. CNN informó que los demócratas planean desafiar las órdenes ejecutivas de Trump en los tribunales.

Este es el original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.