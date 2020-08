¿Quién era Cannon Hinnant? el niño de 5 años acribillado por su vecino delante de sus hermanitas

Cannon Hinnant era solo un típico niño de 5 años que jugaba inocentemente en su propio jardín, en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte, cuando la policía dice que un delincuente que era su vecino se acercó y le disparó en la cabeza, matándolo.

La madre de Cannon, Bonny Waddell, escribió en Facebook que él era un niño que “no veía el color” y “se aseguraba de que supieras que te amaba incluso si te conocía cinco minutos… Cannon siempre le decía a todos que los amaba”.

Ella lo describió a su hijo como “dulce, inocente y cariñoso”, y agregó el hashtag #IWANTJUSTICE.

Darius Sessoms está detenido y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. La muerte del niño ha galvanizado Internet, donde la gente ha compartido ampliamente el hashtag #SayHisName, en relación con el caso. Ese es un hashtag que generalmente se usa para las personas que mueren en tiroteos relacionados con la policía.

Una mujer escribió en Facebook: “Cannon Hinnant … He visto algunas publicaciones con su nombre, así que las busqué en Google. Oh, Dios mío, ¿dónde están los medios y la indignación por el asesinato a quemarropa de este niño inocente ????”

Según KMOV-TV, el niño estaba jugando en su propio jardín cuando Sessoms, un vecino, acusado de correr, dispararle en la cabeza y luego huir, lo mató. Darius Nathaniel Sessoms está bajo la custodia del Departamento del Sheriff del condado de Wilson, según los registros en línea.

El Departamento de Policía de Wilson escribió en un comunicado de prensa:

“El 9 de agosto de 2020 a las 5:33 p.m., los oficiales del Departamento de Policía de Wilson fueron enviados a la cuadra 5100 de Archers Road en referencia a un tiroteo. Los oficiales llegaron al lugar y localizaron a un niño de 5 años que sufrió una herida de bala. Los oficiales y el personal de EMS comenzaron a realizar esfuerzos para salvarle la vida. La víctima fue transportada al Centro Médico Wilson. Trágicamente, la víctima sucumbió a sus heridas”.

Posteriormente, la policía identificó al sospechoso como Sessoms y a la víctima como Cannon Hinnant.

Cannon tiene dos hermanas de 8 y 7 años, y ambas vieron como le dispararon a su hermano, dijo la madre de los niños a WRAL-TV.

Doris Lybrand fue testigo del tiroteo. Ella le dijo a WRAL-TV que vio a Sessoms correr hacia el niño y poner el arma cerca de su cabeza antes de disparar y correr a casa.

“Mi primera reacción fue que estaba jugando con los niños”, dijo Lybrand a la estación de televisión. “Por un segundo, pensé: ‘Eso no podría suceder’. La gente no cruza la calle corriendo y mata niños”.

La madre de Cannon escribió que extrañaba a su “bebé”

“#MYBABY BABY NO PUEDO HACER ESTO SIN TI, POR FAVOR SABES QUE MAMÁ ESTÁ LLEGANDO POR TI DE NUEVO Y ESTO ES TAN DIFÍCIL PARA SER FUERTE PARA TUS HERMANAS Y HERMANOS 😩💔 OH BABY BOY TE EXTRAÑO MUCHO, 💔💔💔💔”, dijo la madre del niño, Bonny Waddell, en Facebook.

El obituario de Cannon Blake Hinnant dice que “le sobreviven su madre, Bonny Waddell y su padre Austin Hinnant. También tenía dos hermanas y dos hermanos.

Waddell escribió: “¡Este hombre me responderá, ese hombre me verá a mí y a mi hijo a través de mi cara! Esta lamentable excusa como ser humano se pudrirá en el infierno”.

Ella agregó: “Me han quitado el corazón”. Ella se ha enfurecido contra el asesino acusado, en Facebook, escribiendo: “Quemaré este país si es lo que se necesita para ver a este hombre arder en el infierno. Estoy lista para poner este condado patas arriba”. Ella agregó sobre Cannon: “Una cosa era segura, él amaba a su mamá y sabía cuánto lo amaba mamá 😩💔😭”, agregó sobre su hijito.

“¡No puedes esconderte para siempre! ¡¡¡Como te atreves, tienes un hijo propio !!! ¿Por qué mi hijo?”, ella escribió en otro post angustiante.

El padre de Cannon, Austin Hinnant, ha descrito vívidamente cómo escuchó el disparo y salió corriendo para encontrar a su hijo sangrando.

“Grité para que alguien me ayudara”, le dijo el padre de Cannon a WRAL, filial de CNN. “Simplemente estaban jugando en el patio como cualquier otro día”, dijo el papá. Ese domingo acababa de ir a la iglesia con su padre y sus hermanas. Hinnant, dijo: “lo levante en mis brazos y lo sostuve … Su sangre corrió por mis brazos”. El padre estaba adentro cuando sonó el disparo, según WRAL.

Los dos padres acababan de cenar y se visitaron durante el fin de semana, informó la estación de televisión, pero el padre dijo que no había “mala sangre” o palabras entre ellos antes del tiroteo.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el juez dijo que Sessoms fue acusado del asesinato en primer grado del niño. El Departamento de Policía de Wilson escribió en un comunicado de prensa: “Sessoms ha sido acusado de asesinato en primer grado y no recibió fianza. Sessoms estaba ubicado dentro de una residencia en Goldsboro NC. El Departamento de Policía de Wilson quisiera agradecer a la Fuerza de Tarea de Fugitivos Violentos de las Carolinas de los Alguaciles de EE.UU., al Departamento de Policía de Goldsboro y al Departamento del Sheriff del Condado de Wayne por su ayuda para detener a Sessoms”.

Merrill Race, el abuelo de Cannon, le dijo a ABC11: “Ni siquiera deberíamos estar aquí”. Describió a Cannon como un “niño hermoso” que disfrutaba jugar al aire libre, informó la estación de televisión, y agregó que la familia describió al niño como un “niño de espíritu libre”.

Sobre el presunto homicida hubo comentarios distintos. “Es un delincuente que ha cumplido varias penas de prisión”, dijo el periodista de CBS17 al aire de Sessoms. “Tiene dos cargos pendientes por delitos graves relacionados con drogas en el condado de Wilson”.

The Wilson Times dice que Sessoms “fue condenado por delito de robo de armas de fuego en el condado de Wilson en marzo de 2016, delito menor, por mantener un lugar para una sustancia controlada en el condado de Wake, en abril de 2016, y por posesión de marihuana, delito grave en el condado de Nash en noviembre de 2016 … Su libertad condicional fue revocada dos veces en 2017, lo que resultó en períodos separados de tres meses en prisión. Los registros judiciales muestran que Sessoms tiene dos cargos pendientes de delitos graves por retener un vehículo, una vivienda o un lugar para una sustancia controlada en el condado de Wilson “.

